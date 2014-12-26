香港旺角聖誕夜再起群聚事件 警察拘37人

圖片版權 EPA Image caption 從12月24日平安夜開始，香港警方就在旺角維持秩序，驅散示威人群，並拘捕多人。

聖誕節當天晚上，香港旺角再有人群聚集聲稱爭取「真普選」，警方以涉嫌「在公眾地方行為不檢」和「刑事毀壞」等罪名拘捕37人。

香港警務處星期五（12月26日）發表聲明說，被捕人士分別為26男11女，年齡在13至76歲之間。

警方在聲明中遣責示威人士的滋擾行為，指他們罔顧他人安全，嚴重破壞公共秩序，並重申會果斷執法。

一名參與示威的人士則在香港電台的節目上表示，在旺角聚集並舉傘的行動是希望提醒政府回應「真普選」訴求，交代提交民情報告的進展。

「文化監暴」召集人、香港大學副教授何式凝則在同一個節目表示，市民在馬路短暫聚集並打開雨傘的做法屬於合法，對警方以暴力驅散人群的做法「感到不開心」，並已經致信警務處處長要求公開解釋。

香港特區行政長官梁振英正在北京向中央述職。中國國務院總理李克強星期五在中南海會見梁振英時表示，中央對特區政府工作給予充分肯定，並再次強調，中央對香港的基本政策，沒有也不會改變。

混亂再起

在平安夜發生混亂事件之後，25日聖誕節當晚，香港旺角再有超過100名市民在西洋菜南街、彌敦道以及太子道西等多個主要路段聚集。有市民聲稱聚集是為了爭取「真普選」，部分人更舉起象徵近期香港抗議運動的黃色雨傘；香港媒體消息稱，現場警察一度築起人鏈，包圍數十人。

單在近弼街一帶的一幢舊式樓房，警方就帶走了大約30人，指他們以借用洗手間為名，滋擾附近住客。香港有電視媒體播出片段，展示住客和示威者爭論的場面。

警方還要求在場數十人登記身份資料之後方可離開，有兩人拒絕登記而被警察帶走。

據稱，往太子地鐵站方向，有示威人士向路過市民派發黃色雨傘貼紙，呼籲用這些貼紙「布置」旺角警署。

警方指，他們曾多次在現場勸喻人群離開，並且展示警告橫幅，但部分示威人士拒絕聽從，警方「在別無選擇的情況下」作出拘捕行動。

香港監警會委員張達明曾在25日午夜在發生事件的旺角現場視察，並表示會向警方了解，行動時是否有方法區避免影響無意參與集會的市民。

香港退休警司劉達強則在26日表示，近期出現的「報佳音」和「購物」行動，肯定對市民造成了滋擾。香港電台網站引述劉達強說法，指這些行動目的是「路人皆見，司馬昭之心」。

他同時指，警方執法不應以政治立場分辨人群，示威人士不應該要求警方「幫忙」完成政治訴求，又評價警方是以「忍辱」避免傷亡。

（編寫：列爾 責編：葉靖斯）