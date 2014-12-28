呂秀蓮絕食靜坐 要求釋放陳水扁

嚴思祺

BBC中文網台灣特約記者

2014年12月28日

圖像加註文字， 台灣前副總統呂秀蓮周日開始絕食

前台灣副總統呂秀蓮在台北寒風細雨中展開絕食，要求馬英九政府讓前總統陳水扁保外就醫。

台灣前總統陳水扁因任內涉及龍潭購地收賄案等4案，經法院三審判決確定，應執行20年。陳水扁入獄服刑迄今已6年餘，由於健康惡化，外界要求保外就醫的聲浪不斷。

呂秀蓮日前表明，陳水扁27日若未獲釋，她將在28日下午四點展開絕食。

面對呂秀蓮即將展開絕食，總統府發言人馬瑋國表示，總統府一向尊重法務部依照醫療專業及法律規定所做的決定，也理解前副總統呂秀蓮的要求，呼籲呂秀蓮不要絕食，保重身體、為國珍重。

落淚

呂秀蓮依約在28日下午四點抵達台北市二二八公園內的台灣歷史博物館廣場，並且發表「我為何要絕食」聲明，向外界訴說自己的理念。

呂秀蓮說，她人生兩次絕食抗議的對象都是國民黨政府，33年前為美麗島事件坐牢時，她在獄中絕食要求見病重的母親一面，但未能如願，如今是為老長官陳水扁的健康自由而絕食。憶及往事，呂秀蓮忍不住落淚。她並說，為了拯救陳水扁，她無條件絕食下去。

呂秀蓮表示，陳水扁入獄已6年多，如今百病纏身、形容枯萎，令人鼻酸，已嚴重傷害廣大台灣民眾的感情，並加深藍綠對抗，只有還陳水扁自由，社會方能止痛療傷。

呂秀蓮指出，陳水扁所涉案件在審理過程中，公認政治介入，呈現程序瑕疵，違反司法程序正義。而陳水扁在台北監獄所受待遇，違反「公民與政治權利國際公約」與聯合國有關囚犯管理的相關規則，導致他在失去自由第3年(2011年)開始併發多種身心疾病。

呂秀蓮也提及，法務部從2011年開始迄今，始終拒絕陳水扁保外就醫，違反「監獄行刑法第58條」規定，導致他的身心健康日益惡化，已有生命危險。

呂秀蓮並且批評馬英九總統以清廉自居，但執政6年來，親信愛將、執政團隊，甚至他本人先後涉及貪腐，危害官箴及國家安全，「馬總統應下詔罪己，甚至辭職下台」。

呂秀蓮還說，因為陳水扁2000年及2004年兩度邀請她搭擋參選，她才成為台灣唯一的兩任副總統，因此感恩圖報為基本的人情義理。她鄭重呼籲凡有良心血性的國人同胞，請一起放下恩怨情仇，共同結束歷史惡業，攜手經營福國利民的善業，打造台灣成東方瑞士，建立永久中立的新國家。

民進黨

民進黨秘書長吳釗燮代表民進黨前來致意，他呼籲政府讓陳水扁回家。吳釗燮大聲疾呼﹕「Free 阿扁，enough is enough」。

到現場聲援的前國防部長蔡明憲透露，陳水扁曾向民進黨高層交代後事。蔡明憲呼籲政府，為台灣和諧，考慮陳水扁身體狀況，盡快讓陳水扁走出台中監獄。

陳水扁的親人也到場聲援，包括兒子陳致中以及兩個妹妹。陳水扁的妹妹陳秀金說，呂秀蓮年紀不小了，在這麼寒冷的天氣絕食，實在讓人擔心，希望馬英九總統放下心中仇恨，讓陳水扁回家。

陳致中先前接受媒體訪問時表示，他代表父親陳水扁來看呂秀蓮，父親希望呂秀蓮不要絕食，因為醫療鑒定小組29日就要開會，應該會有結論，希望呂秀蓮能暫緩行動。

在寒風細雨中，呂秀蓮和約20位聲援者展開絕食靜坐，其中包括民進黨選舉對策委員會召集人蘇嘉全、新任嘉義市長凃醒哲、前國防長蔡明憲等人，陳致中也加入靜坐。

稍早，前總統李登輝出席台灣大學農經系校友活動，被詢及呂秀蓮絕食一事，李登輝表示，他尊重呂秀蓮的意見和做法，但他不會附和，一切應該「照法律來處理」。