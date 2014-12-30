中國軍隊反腐震蕩 官媒證實女將軍高小燕被查

圖片版權 renmin Image caption 高小燕（右）成為十八大高壓反腐以來首個因貪腐落馬的女將軍。（網絡圖片）

中國官媒《人民日報》星期二（30日）刊登文章稱，軍隊反腐在2014年進入一個新高潮。

報道說，徐才厚成為中共建政以來首個因貪腐落馬的軍委前副主席。楊金山、高小燕、馬向東等一批軍隊高級領導幹部接受調查，查處人數和級別均創近年來新高。

這是中國官方媒體首次確認軍隊幹部高小燕、馬向東等接受調查。

早在12月4日，就有媒體曝出解放軍信息工程大學副政委高小燕少將被查，稱這是中共十八大高壓反腐以來首個因貪腐落馬的女將軍。

12月17日，媒體再曝出解放軍南京政治學院政治部主任馬向東被查。

中國財新網說，57歲的高小燕是山西石樓人。1974年因體育特長以17歲之齡被蘭州軍區47軍特招入伍。官方簡歷顯示她為中國國防大學政工碩士研究生。

1984年，高小燕調入位於西安的解放軍第四軍醫大學，開始在軍醫體系從事政治工作；1996年隨丈夫調入北京，出任解放軍總後勤部後勤科學研究所政治部幹事。

經數次升遷後，高小燕於2005年出任解放軍總醫院第309醫院政委。2009年309醫院轉隸總參謀部，高小燕繼續擔任政委，兼任總參管理保障部黨委委員。

至2012年，高小燕被調往河南鄭州，擔任解放軍信息工程大學副政委、紀委書記，其軍銜從大校晉升為少將，成為中國解放軍中少數的女將軍。

但網上有揣測說，高小燕疑通過徐才厚買官成為將軍。

關於高小燕落馬的原因，有知情人士猜測可能是「被更高層人物腐敗案牽出來的」。

有媒體披露，高小燕可能是通過買官搭上了軍委原副主席徐才厚的「末班車」，最終晉升為少將。因為女將軍在中國畢竟鳳毛麟角。

如今，兩位高官都東窗事發，這些「搭車」的人 自然被「順藤摸瓜」牽了出來。

（撰稿：凱露 責編：路西）

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