《百年憲政》製片人沈勇平被判一年監禁

圖片版權 youtube Image caption 《百年憲政》在中國遭禁（網絡視頻截圖/YouTube)

沈勇平的律師張雪忠說，北京一家法院星期二（30日）以「非法經營」罪判處電影製作人沈勇平一年監禁。

法院還說，沈勇平並沒有獲得拍攝記錄片《百年憲政》的許可。

張雪忠表示，沈勇平將對此裁決提出上訴。

據悉，紀錄片工作者沈勇平自4月底就失蹤，各界曾發起尋找他下落的活動。

有了解沈勇平情況的消息人士說，沈可能是由於拍攝敏感題材的紀錄片《百年憲政》得罪了當局，在敏感期被失蹤。

沈勇平在被當局約談後便下落不明。但之後北京有關當局在9月份以「非法經營」對沈勇平提出起訴。

張雪忠對法新社說，沈勇平打算把紀錄片放到網上，人們可以免費下載。同時，還凖備了一些免費分發的DVD。

據媒體報道，當局在北京市朝陽區華威北裏45號樓1802號內，起獲《百年憲政》光盤4000張。經北京市新聞出版局出具的《出版物審查鑒定書》認定，上述光盤均系非法出版物」，因此認定沈勇平「出版並複製音像製品，擾亂市場秩序，情節特別嚴重」。

但張雪忠說，對沈勇平的指控十分荒謬，沈勇平並不想以該部紀錄片賺錢。

不過張雪忠表示，對沈勇平的刑期至少比大多數人短，可能是沈勇平沒有像其他人一樣反抗。

對沈勇平的判刑是在中國前不久宣佈要確保依法治國還不到一個月的時間做出的。

據信，從去年開始沈勇平率先在網絡中製作了《百年憲政》的片花，並在網絡中募集資金拍攝。

該片共分8個部分，其中包括《戊戌變法》、《預備立憲》、《議會政治》等。但相關影片目前都被中國境內視頻網站屏蔽刪除，在境外的Youtube中，視頻以「中國禁片」著稱。

今年34歲的沈勇平畢業於北京大學法學院，也是自由撰稿人，著有《容共與分共：還原國民革命》一書。

（撰稿：凱露 / 責編：路西）

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讀者反饋

說實話, 我要不是因為BBC新聞報說製片坐牢一年, 我也不會注意到這部紀錄片, 因為製片坐牢, 所以讓我有興趣上Youtube好好看看這是怎樣的一部紀錄片. 我想, 最諷刺的是, 查禁和起訴坐牢, 反而是最大也最有力的宣傳廣告.

鄉民, 台灣 中華民國

祝福沈勇平先生。為國人奉獻了一部非常好的民主思想教育片。是用坐牢受苦換來的。感謝您！

中華紫微, 中國

在中國大陸拍攝【歷史記錄片】原來是先要獲得政府許可的，違者【監禁】侍候！這是一個什麼的政府？在【真實】的曆史面前為何如此恐懼？

孟光, Hong Kong

最近中共不是在講[依憲治國]嗎？那憲政應該不算敏感才對，從這新聞可知，依憲治國不過只是個口號而已，對中共來說它壓根不想實施憲政，這就好比中國憲法提到的各項自由權利不過就只是空話，雖然習近平要推行法制，並設立憲法日，但現在看來中國共產黨依然有著極高的地位，權力完全沒有關進籠子裡，他們依然有著特權，人民的自由依然被限制，甚至要求全國都要服從黨的領導，這樣的中國有什麼資格講憲法以及法治呢？

禦睿 鐘, 台灣，中華民國

沒有「思想自由」，沒有「言論自由」是獨裁的特徵。大陸的「思想自由」「言論自由」近二年又回到了毛賊時代，快了……

davs, 澳大利亞堪培拉