著名小品演員趙本山元旦亮相瀋陽「闢謠」

圖片版權 Xinhua Image caption 關於趙本山的各種傳聞不斷在網上出現

2015年元旦日晚上，近來傳聞纏身的中國著名小品演員趙本山突然現身瀋陽劉老根大舞台，不但表演節目，還調侃有關他被抓及「家藏20噸黃金」的傳聞。

在1月1日晚上10點多，首先有一位網名「旅行家-殷水明」的網友發微博稱：「今天趙本山出來了！趙本山上台(瀋陽劉老根大舞台)親自闢謠，幽默地說，都說我家裏藏了二十噸黃金，我早上起來到處找，咋找來找去，沒找著來？話語幽默生動。然後他又演出了兩個節目，還唱了一首歌。精湛的演技征服了觀眾，掌聲此起彼伏。大家都為人民的草根藝術家趙本山喝彩。」

隨後不久，趙本山徒弟程野先是轉發了這位網友的微博，然後在凌晨1點多又發佈了一條微博說：「2015年第一天，師父上台演出，觀眾非常開心！祝福大家天天開心！新年快樂！」並配了一段趙本山上台表演的視頻。

在視頻中，趙本山對有關傳聞調侃說：「你們是不是以為看不著我了，傳我有20噸黃金，我都相信了，要是真的話，我分給你們！」

傳言四起

自從兩個月前，趙本山沒有獲得邀請出席官方主辦的文藝座談會之後，有關趙本山的各種傳聞就不斷在網上出現，而到了12月底，有關傳言就越來越嚴重，有網友聲稱，「趙本山已被控制，在被抓時自殺未遂」，也有網友說，「趙本山被抄家，光黃金就有20噸」。雖然趙本山的徒弟已先後發微博指斥有關傳言是謠言，但由於趙本山一直沒有公開露面，還是有不少人對有關傳言半信半疑。

與此同時，中國官方媒體也紛紛發表文章評論趙本山，其中包括中共機關報《人民日報》海外版的官方微信公眾號「俠客島」也罕見的就此議題發文，題目是《各類謠言傳滿地 本山能否挺過去?》。

文章認為，「沒法讓中華民族發笑的趙本山，已經脫離主流文化。而這，對一個藝術家來說，無異於進入了一種囚籠。」

官媒封殺？

無獨有偶，有中國媒體人士透露，趙本山旗下本山傳媒拍攝的電視劇《爹媽滿院》本來預定在去年9月在電視台播放，但突然在播出前一晚因「題材問題」被叫停。

而原定12月19日開播，由姜文、姚晨、趙本山擔任導師的真人秀節目《造夢者》也突然在27日宣佈由洪晃取代趙本山，而且節目的首播時間也延至今年1月9日。

至於一向與祖籍遼寧鐵嶺的趙本山關係密切的遼寧衛視不但暫停了《本山選誰上春晚》的錄製計劃，而反覆播出的趙本山小品合輯也不見了。

因此，有分析認為，趙本山選擇元旦日在自己的「大本營」--瀋陽市劉老根大舞台突然亮相，固然是希望親自出來「闢謠」，但除非中國官方或某些高層官員採取一些實質行動，重新對趙本山予以肯定，否則有關他的傳言將難以平息。

（撰稿：李文/責編：李莉）