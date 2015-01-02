外灘踩踏事件：上海警方否定撒代金券致事

圖片版權 AP Image caption 1月1日晚，上海市有大量警察在除夕夜發生踩踏事件的地段附近築起人鏈控制人流。

除夕夜發生的上海外灘人群踩踏事件之後一天，上海警方發佈聲明否定了事件是由「撒美金」導致的傳言，但尚未確認真正起因。

36人在12月31日晚上的外灘陳毅廣場發生人群踩踏事件中死亡，據報多為年輕人，且有28人是女性；另外有47人受傷，13人為重傷。

1月2日凌晨，上海市公安局公布了初步核實的首批32個遇難者名單，當中最年輕的為12歲。

新年到來之後的一天，上海市有民眾到事發的陳毅廣場聚集，以獻花和點蠟燭悼念死者。上海市政府取消了所有新年元旦慶祝活動，平時燈光繁華的上海外灘在元旦的晚上沒有亮起太多燈飾。

事發後曾有目擊者稱，跨年活動中，一幢大樓上的酒吧有人從窗口向人群撒放印成美鈔模樣的酒吧代金券引發人群哄搶，從而導致事件。

上海市公安局官方微博在1月1日晚上公布警方關於「撒美金」的調查結果，表示根據視頻監控顯示，外灘18號附近有數十張疑似紙張從高空飄落是發生在晚上11點47分至48分，當時引發了少數群眾撿拾，但未發生人群擠壓，且此事發生在擁擠踩踏事件之後。

官方公布則指，踩踏事件是大約發生在11點35分。

上海警方並未提及事件的真正起因，但上海市公安局黃浦分局指揮中心副指揮長蔡立新承認：「警方存在對此次活動人流量預估不足的情況。」

圖片版權 Getty Image caption 1月1日的上海外灘，民眾在事發地點獻花，悼念死者。

圖片版權 Getty Image caption 元旦當晚，上海民眾在外灘為死者點燃蠟燭。

圖片版權 AFP Image caption 一名女士在外灘為死者祈福時哭泣不止。

蔡立新表示，除夕當晚外灘的人流量已經超過國慶65週年（10月1日）的人流量，但布置的警力卻比國慶時少。據上海警方稱，除夕當晚約有700名警員在外灘一帶維持秩序，在陳毅廣場開始出現擁擠人群時，有500名警員被調派到該區域。

關於為何不在當晚限制人流，蔡立新則解釋說，外灘是公共區域，非突發臨時狀況不可採取封閉限流措施，需要向公眾發佈公告。

「昨天（12月31日）並沒有計劃舉辦正式的慶祝活動，所以我們沒有安排像國慶節那麼多的警察」，蔡立新說。

事件發生後，有人批評政府和警方未能及時在上海最繁華的地段維持秩序，事發也沒有及時通知受害者家屬。

47名傷者分別在上海市長征醫院、上海市第一人民醫院、瑞金醫院、黃浦區中心醫院接受救治。有傷者親屬表示，當局沒有及時通知他們，在事發後也沒有及時回應他們的詢問。有新聞圖片顯示，在其中一所醫院，傷者家屬被保安攔在醫院大堂不准進入，雙方發生推撞，保安用長凳攔住傷者親屬；警方後來允許傷者家屬進入醫院。

其中一名死者的親屬，在周四接到死者工作單位聯絡指其沒有上班時才意識到親人可能出事。他們在趕往上海之後最終確定親人已遇難。

另一名死者親屬則說：「上一分鐘還告訴我們說我妹妹在搶救，下一分鐘就帶我們去太平間了，她就躺在那裏——明顯已經是死了好一陣子了。」

遇難者中包括一名台灣人和一名馬來西亞學生，另外還有兩名台灣人和一名馬來西亞人受傷。

中新社報道，死傷者中有不少學生。一名21歲的復旦大學學生在重傷送院後死亡，上海大學一名研究生也重傷昏迷，還有一些傷者則沒有即時的身份信息。復旦、交通大學、同濟大學等高校已經緊急展開學生核查工作；上海交大、同濟大學等高校均通過官方微博促請學生報平安。

至周四（1月1日）中午，其中7名輕傷者已離院。

圖片版權 AP Image caption 兩名死傷者家屬拉扯政府工作人員；死傷者家屬批評當局沒有及時通知他們，在事發後信息也不透明。

圖片版權 Getty Image caption 死傷者親屬在醫院一度被被攔在外面；一名家屬在等候辨認屍體時與家人同電話，情緒激動。

「往後退！往後退！」

這是上海自2010年住宅火災導致58人死亡以來所發生的最嚴重傷亡事件。

事發當晚場面混亂。騰訊新聞網站報道，事發後警方為維持秩序不讓人群靠近傷者，更有目擊者指現場有群眾自發手拉手擋住人潮，留出位置讓救護人員進行救治。

還有視頻片段顯示，有離開險境的民眾在現場高處向外圍人群齊聲呼喊：「往後退！往後退！」

但仍然有多人被踩踏擠壓，市一醫院副院長夏術介稱，一些人送院時已嚴重缺氧窒息。

美聯社引述一名不願公開姓名的女性目擊者說：「我聽見有人尖叫，有人摔倒，有人喊『別擠』……太多人了，我連站都站不穩。」她還說，至今仍然未聯繫到她的另一個朋友。

BBC駐上海記者沙磊（John Sudworth）說，上海市政府在除夕夜到來前已取消了外灘3D鐳射燈光表演，該表演活動在去年跨年活動中吸引了30萬人。

而《中國青年報》報道，上海市政府官方網站在12月31日白天已宣佈，外灘在除夕不舉行大規模迎新年倒計時活動，但這似乎並沒有阻止群眾在外灘聚集。

有消息指，在外灘已舉辦4年的跨年燈光秀在今年被轉移到了外灘源，且不對所有公眾開放，但許多民眾並不知情；到達陳毅廣場後發現看不到燈光秀而試圖離開的群眾與仍然試圖走向外灘觀景平台的人群發生擁擠。

生活在上海的美國攝影師加比·加布里爾（Gaby Gabriel）告訴BBC：「有一大堆人在向各個不同方向移動。」

「看起來像是有些人想離開江邊，而有些人想走向江邊，但是都沒有秩序，沒有指揮。」

（編寫／責編：列爾）