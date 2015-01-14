梁振英：港違法追求民主將陷無政府主義

圖片版權 Reuters Image caption 梁振英發表任內第3份《施政報告》。

香港特首梁振英周三(14日)發表任內第3份《施政報告》。在報告開首已經立即觸及香港政改問題及佔中運動。

一批立法會泛民議員在會議開始時撐起黃傘，高呼「我要真普選，梁振英下台」口號，隨即離場抗議。

這份《施政報告》是香港發生「佔中」運動後，梁振英首次到立法會面對全體立法會議員。

他在《施政報告》引言強調法治是香港的基石，香港的民主必須是法治下的民主；在追求民主的同時應依法守法，否則便淪為「無政府主義」。

梁振英要求社會在政制發展問題上，對偏離《基本法》的主張要有所警惕，他認為過去一年多，有關政制發展的討論，說明不少人對中國與特區的關係，以及對政制發展的憲制規定，在認識上有偏差。

梁振英強調，香港的權力來自中國中央，一國兩制下的「自治」是根據基本法具體規定的「高度自治」，不是「絕對自治」，不是隨意的自治，這是獨特而史無前例的體制，沒有國際先例和國際標凖。

他重申，實現普選必須符合《基本法》和中國人大常委會相關解釋及決定。

梁振英又指未來一年是香港政制發展的關鍵一年，說服和爭取立法會三分之二議員通過政改方案，要爭取落實民主普選必須互相尊重，求同存異。

中央有實質決定權

圖片版權 Reuters Image caption 梁振英宣報《施政報告》，有議員抗議。

梁振英指出，過去幾個月香港發生的事件說明，香港社會絕不認同任何損害他人權利的表達方式，也決不姑息任何違法行為。他指出，中央對特區政制發展有實質決定權，全國人大常委會有關決定，具有不可撼動的法律地位和法律效力。

梁振英特別指出，「香港問題、香港解決」的口號有違憲制，《基本法》規定提名特首候選人的權力只屬提名委員會，公民提名不符合基本法。

對於近日有關《中英聯合聲明》與普選的爭議，梁振英特別引用聯合聲明的相關條文解釋提出普選特首的是《基本法》，並非《中英聯合聲明》。

他點名批評港大學生會官方刊物《學苑》，指於去年2月出版的專題報導《香港民族、命運自決》，前年又編印一本名為《香港民族論》書籍，主張香港「尋找一條自立自決的出路」。

梁振英指出，不能不警惕《學苑》和其他學生，包括佔中學生領袖的錯誤主張，他並要求與學運領袖有密切關係的政界人士勸阻。

房屋問題

對於梁振英一直強調「重中之重」的香港房屋問題，他稱持續增加出租房屋興建量，在未來5年度內，預計有77100公屋單位落成，當中23300個單位將於2015/16年度完成，維持未來10年每年平均興建約2萬個公屋單位的目標。

梁振英建議，房委會選擇合適的正在興建公屋項目，以「先導計劃」形式，出售予「綠表」人士，對象主要是現行公屋租戶及已通過詳細審核並即將獲編配公屋的人士，定價比傳統居屋低廉。

施政報告交代未來幾年資助出售單位的推售時間表。梁振英要求相關部門繼續協調優次，做好規劃及小區配套，增加供應，關鍵是地區及其他人士必須給予支持。

梁振英強調，加大和加快香港土地供應是解決香港社會房屋問題的根本辦法。政府將於今年開展屯門藍地石礦場及鄰近地區的初步土地用途研究。

當局正檢討啟德發展區的規劃和發展密度技術研究，預計區內可額外提供約不少於6800個單位及不少於43萬平方米的商用樓面。

至於去年《施政報告》提到，在全港物色到約150幅用地，截至上月底，已展開其中45幅用地的法定圖則修訂工作。

梁振英又表示將向立法會爭取盡速展開「 東大嶼都會」的前期研究，探討在大嶼山水域建造的人工島，會成為中區及九龍東以外的新核心商業區。

人口政策

圖片版權 EPA Image caption 一批市民在立法會外指梁振英施政忽略民生。

特首梁振英表示，為突顯改善有需要市民退休保障的決心和承擔，政府將預留500億港元，為退休保障計劃未雨綢繆。扶貧委員會今年下半年啟動公眾諮詢，訂定框架及內容。

梁振英宣佈明天(15日)起實時暫停「 投資者入境計劃」，有關措施可能減少中國一些投資者利用投資機會來香港換取居港權。

政府又計劃放寬「一般就業政策」 、「輸入內地人才計劃」及「優秀人才入境計劃」下逗留安排，鼓勵人才及企業家來港及留港發展。

梁振英又說，面對人口老化，政府在中、長期將面對更大財政壓力，財政資源若要惠及全民，有經濟需要的長者，所得到款項難免相對減少，當局應充分考慮現時退休保障多根支柱的角色，集中投放社會資源幫助最有需要的人士，政府會繼續改善強積金安排，包括推出有收費管制的「核心基金」回應「收費高、選擇難」的問題。

施政報告提出，人口政策督導委員會將以5大策略，應對本港人口結構變化，包括釋放本地勞動潛力。

政府決定延長公務員的服務年期，亦會鼓勵其他雇主適當延長雇員的工作年期。政府會檢視現行福利安排，會否減低年長人士繼續工作的意欲，及加強年長人士的就業支持和培訓。

政府又宣佈成立3億港元的「青年發展基金」，以資金配對形式，支持非政府機構協助青年人創業。基金撥款的申請資格、審批程序及分配優次等詳情，將在諮詢青年事務委員會後擬訂。

教育

施政報告表示，教育局會更新學生對中國歷史及世界歷史的課程內容，加強師資培訓，提升學生對中國歷史與文化的興趣和認識，及擴闊國際視野。

報告又提到，大學教育資助委員會資助院校開辦的小區學院發展迅速，部分院校累積大量財政盈餘。政府要求各院校認真檢討財政狀況，並盡量將盈餘以不同方式回饋學生，例如減學費、向清貧學生提供獎學金或助學金等。

（責編：蕭爾）