梁振英：否決香港政改者是 「普選殺手」

圖片版權 Reuters Image caption 梁振英在立法會上直接呼籲各立法會議員放下成見，求同存異通過政改方案。

香港特首梁振英強調自已有決心爭取2017年推行普選，呼籲立法會的議員投票支持稍後政府推出的政改方案，否則是「普選殺手」。

梁振英又否認自已在《施政報告》對香港大學學生會刊物《學苑》的言論是干預學術及言論自由。

梁振英發表新一份《施政報告》後，出席立法會答問會時直接呼籲各議員放下成見，求同存異，務實參加行政長官普選辦法的第二輪諮詢。他重申「公民提名」不符合《基本法》，中國人大常委會的決定亦不可能推倒重來，重啟政改的想法不切實際。

立法會工黨議員李卓人批評梁振英是「普選殺手」，不過梁振英回應政府有決心爭取普選，呼籲李卓人投票支持政改議案，否則才是「普選殺手」。

李卓人提問完畢後，自行離開立法會會議廳以示不滿。他指梁振英「好斗」，不服氣和他斗嘴。李卓人指梁振英是「真普選殺手」。

形同「批鬥」

另外，多位立法會議員批評梁振英批評香港大學生會刊物《學苑》的言論形同「批鬥」。梁振英在《施政報告》點名批評香港大學學生會刊物《學苑》需要警剔。

立法會公民黨議員梁家傑指梁振英利用《施政報告》作為「政治鬥爭的綱領」，形同「批鬥」，提問為何對港大學生會的刊物《學苑》「上綱上線」。

梁振英否認自已對香港大學學生會刊物《學苑》的言論與學術自由及言論自由有關係。

他重申，港大學生會刊物《學苑》不止一次提出一些錯誤主張，甚至提出香港「武裝獨立」，確實需要在社會上引起注意並警惕。

他指這種言論對推動普選無幫助，強調落實普選要根據基本法及中國全國人大常委會的決定，否則只會是鏡花水月。

梁振英周四早上出席電台聯播的施政答問接聽香港市民的提問時也回應指，目前香港社會上不少人對香港與中央關係的理解籠統，甚至包括教育程度高的大學生，以及學運領袖，提出的想法都不符合《基本法》，對香港憲政問題有誤解，在現時要掌握普選機遇的時候，有需要清楚基本事實。

香港有些言論形容梁振英新的一份《施政報告》是向北京效忠的表現。

香港大學學生會發表聲明表示，「尊重《學苑》慎思敢言、不平則鳴」，並呼籲「特區政府尊重學府言論自由，正視港人光明磊落訴求。」

中國官方媒體《環球時報》周四發表的社評也表示，香港特首梁振英在《施政報告》首次批評香港「自立自決」的說法，顯示「港獨」已經引起香港主流社會的警覺，它荒誕不經，但已經容不得視而不見。

社評稱，「港獨」可能成為外部勢力利用的一個杠桿，由於「港獨」明顯牴觸基本法，嚴重違憲，不應縱容。國家和香港特區應制定一些辦法，制裁港獨言行，避免這股勢力坐大，成為香港的癌細胞，說到底，香港需要針對維護整個國家的安全，進行立法。

（責編：蕭爾）