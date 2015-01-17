趙紫陽去世十週年　一些市民前往趙家悼念

圖片版權 RTHK Image caption 中共前總書記趙紫陽去世十週年。一些市民前往趙紫陽故居悼念。

星期六（1月17日）是中共前總書記趙紫陽去世十週年。一些市民陸續前往趙紫陽故居悼念。

趙家門外有大批公安駐守戒備，並查看在場人員證件。趙紫陽的家屬早前表示，周六將開放趙紫陽故居予民眾悼念。

香港電台說，有不少人送去花圈，並跪在地上叩頭。亦有民眾表示，希望當局為趙紫陽平反。

趙紫陽女兒王雁南周六對港媒表示，對有人紀念趙紫陽感到高興，因為這反映人們沒有忘記她父親，大家認可他的價值觀，這對趙紫陽和家屬來說，是最大的安慰。

去年，趙紫陽夫人去世後，趙家向當局提出要求，希望找地方將兩老合葬，但未取得當局配合和同意，目前仍在等消息。王雁南表示，因為沒有合適的安排，當局未說可以或不可以。

但王雁南說，當局與趙家人對話，這已是一個進步。

圖片版權 RTHK Image caption 趙紫陽的家屬早前表示，周六將開放趙紫陽故居予民眾悼念。

香港《蘋果日報》引述趙紫陽的女婿王志華說，今年趙紫陽的忌日跟往年差不多，有不少人前來悼念，當局沒有阻止。

王志華透露說，中央辦公廳前幾天派局級官員前往趙家溝通，當局的舉動是多年來罕見的，但當局也未提出骨灰安置的具體方案。

王志華表示，以前這麼多年，從來沒有過，但現在有了，並說會找一個合適的時機，安置趙紫陽的骨灰。但是具體的安排，目前還沒有明確的方案。當局是想聽聽他們的意見，還在商量過程中。

據報道，前往趙家悼念的除了趙紫陽生前同事好友和百姓外，獲趙紫陽提拔的中共前總理田紀雲近日也曾前往趙家拜祭。

趙紫陽生前的政治秘書鮑彤早前表示， 希望趙紫陽去世十週年的紀念活動能在不受當局監視與限制下進行，也希望沒有人因為紀念趙紫陽而被拘捕。

鮑彤周六沒有前往趙家悼念，但委托秘書吳偉送上花圈，並為趙紫陽去世十週年題字：「遺愛在人，遺編在心，在人在心，是念是存」。

（編寫/責編：蕭爾）