「中國已經成為資本淨輸出國」

圖片版權 REUTERS Image caption 中國商務部的數據顯示，在2014年中國對外直接投資中，租賃和商務服務業、採礦業和批發零售業是中國資本對外投資的主要領域。這三個行業的對外投資額共計738.5億美元。

就在資本充裕的中國企業不斷收購海外資產的同時，中國商務部周三（1月21日）宣佈，中國企業海外併購取得突破，中國已經成為資本的淨輸出國。

「如果加上第三地融資再投資，2014年我國的對外投資規模應該在1400億美元左右，這個數據大約高於中國利用外資200億美元，就是說2014年我國的實際對外投資已經超過利用外資的規模了，中國已經成為資本的淨輸出國，」中國商務部新聞發言人沈丹陽表示。

當天，中國地產商萬達集團宣佈斥資4000萬歐元，收購西班牙足球甲級聯賽中的馬德里競技隊20%的股份。同時，馬來西亞媒體報道稱，中國綠地集團斥資24億馬來西亞林吉特，收購128英畝柔佛州土地。

「預期之內」

中國在2014年的海外大型項目投資跨能源礦產等多個行業。去年，中國五礦資源等以58.5億美元收購了秘魯的拉斯邦巴斯銅礦。隨後，中國國家電網公司以21.01億歐元收購了意大利存貸款能源網公司35%的股權。

中國商務部的數據顯示，在2014年中國對外直接投資中，租賃和商務服務業、採礦業和批發零售業是中國資本對外投資的主要領域。這三個行業的對外投資額共計738.5億美元。

沈丹陽表示，中國對外投資的高速增長「在預期之內」。他還說，與吸引外資前來中國投資相比，預計中國今後幾年的對外投資增速「要更快一些」。

（編譯：歐陽成/責編：李莉）

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住在中國這樣的國家就是一種悲哀。

賈瑞, 中國寧夏銀川