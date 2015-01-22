分析：中國整合組建新反貪局意義何在？

圖片版權 sppprc Image caption 中國的最高人民檢察院將對其所屬的「反貪污賄賂總局」進行整合

據中國官方媒體引述來自全國檢察長會議的消息稱，2015年中國最高檢將調整職務犯罪偵查預防機構，整合組建新的「反貪污賄賂總局」，強化直接偵查、指揮協調、業務指導等工作，加強一線辦案力量，堅決遏制腐敗現象蔓延勢頭。

中國最高人民檢察院負責人曾在此前表示，最高人民檢察院反貪污賄賂總局自1995年設立後，經過將近20年的發展，機構設置不合理、案多人少、力量分散、統籌乏力、裝備落後等問題逐漸凸顯出來，需要改革。

人們普遍認為，在中共最高領導層繼續推動反腐敗攻勢的情況下，整合組建新的反貪污賄賂總局，是反腐行動的一項最新舉措。

在香港的時事評論員何亮亮對BBC中文網說，現在來看，反貪最有效的還是紀委。

「家法」

他說，中國是黨國體制，黨是領導一切的，而絕大多數的官員是屬於黨的，中紀委反貪的方便之處在於可以首先使用「家法」。

何亮亮指出，中紀委可以用黨內雙規的方法，立即讓某一位官員停職交待問題，如果是走正常的司法程序，讓檢察院立案，再起訴，再讓法院判決，在中國法律不完備的制度下，這個程序是不好走的。

他同時表示，但任何官員都有自己的合法人身權利，紀委突然就把人雙規了，這樣的做法肯定是違法的。

「紀委雙規某一個官員並不需要通知這個官員的家屬，結果在中國經常造成某一個官員，甚至是不小的官員，突然就失蹤了，搞的家屬很緊張。」

何亮亮說，但紀委本身不能起訴，建立反貪局可以同紀委有一個直接的對接，讓紀委把雙規的官員交給反貪局。

此外，對於不屬於黨管的官員，反貪總局可以直接偵查，直接起訴。在這種情況下，它有點類似於香港的廉政公署。

獨立性

但是何亮亮指出，在中國的黨國體制下，不存在真正獨立的法律環境，所以也不存在相應於香港廉政公署的這樣一個機構。

他說，在辦案方面，大陸的各級司法官員經常到香港來同廉政公署進行交流，但廉政公署的最大特點是大陸完全無法學習的，那就是獨立。

「香港廉政公署只聽命於特首，完全不受政府控制。這在中國大陸是完全不可能實現的，即使是反貪總局也是在黨的領導之下，不可能是完全獨立的。」

何亮亮最後說，中共四中全會提出了「依法治國」，但是一直解決不了黨大還是法大的問題。

「從中國的現實來看還是黨大，但是黨在治國的時候還是需要法律，黨章不能代替憲法，紀委也不能夠代替反貪局。從這個前提來看，他們想有所改變。」

（撰文：躍生 責編：尚清）

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