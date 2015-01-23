蘋果公司屈服壓力接受中國全面安全檢查

圖片版權 Getty Image caption 中國官員堅持蘋果必須經過中國有關方面的安全檢驗，讓中國方面做蘋果產品是否安全的結論

中國政府擔心蘋果手機有「後門」監控，成功地讓蘋果手機對中國安全檢查當局公開硬件和軟件。

蘋果手機為了能夠在中國繼續銷售手機和其他產品，接受了中國的要求，即讓中國對其產品進行全面安全檢察。

據中國媒體報道，蘋果公司的首席執行官蒂姆·庫克同意中國國家互聯網信息辦公室的要求，即對蘋果手機、蘋果平板電腦和蘋果手提電腦進行安全審查。

雖然蘋果所以的產品都在中國生產，但是蘋果硬件和軟件的設計都來自美國，因此中國政府擔心中國公民會因為使用蘋果產品而受到秘密監視。

報道說，國家互聯網信息辦公室主任魯煒告訴蒂姆·庫克，這個是蘋果公司最大的市場之一，但蘋果接受中國的安全檢查事關中國國家安全。

在他們會面中，蒂姆·庫克對魯煒提及關於蘋果後門和向第三方提供信息的傳言。據說魯煒回答說，蘋果必須經過中國有關方面的安全檢驗，讓中國方面做結論。

蘋果公司沒有對上述報道作評論。

中國長期以來一直對蘋果產品的安全問題提出疑問。去年7月中國媒體報道說，蘋果手機因為能夠記錄用戶的方位，因此對國家安全構成威脅。

中國中央電視台報道說，蘋果手機經常去的地方的定位功能可能被用來傳遞用戶何時去過哪裏的信息。有研究人員在電視採訪中說，這類信息屬於特別敏感信息，可能會暴露國家機密。

蘋果公司過去受到中國國家媒體的批評，他們被指向美國間諜機構提供用戶的數據，中國媒體報道呼籲嚴厲制裁蘋果公司。

一個多月來谷歌公司服務在中國也受到干擾，中國政府採購當局禁止政府機構使用微軟窗口8操作系統的電腦。

自去年美國國家安全局前雇員斯諾登逃亡並揭露美國網絡監視醜聞後，所謂的斯諾登效應波及到美國硬件公司在中國的銷售，美國Cisco和IBM的銷售都受到了影響。

當然在中國指責美國產品有安全問題的時候，美國也對中國所謂工業間諜威脅發出警示。去年5月美國宣佈起訴5名中國軍人，他們被指盜竊美國公司的機密。

美國司法部將此案件稱為「21世界盜竊」案。長達56頁的起訴文件指控在上海的61398部隊是中國商業間諜運作核心。

（編寫：橫路；責編：路西）

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