據報多個網絡代理服務器在中國遭屏蔽

圖片版權 BBC World Service Image caption 在中國有數以千計的境外網站遭到中國官方屏蔽，其中包括BBC中文網。

多家提供網絡代理服務（VPN）的公司表示，中國官方近來加強了對代理服務器的屏蔽，以阻止中國網友瀏覽被禁的海外網站。

私營代理網絡服務商金蛙（Golden Frog）在其官網博客上表示，近來有用戶在使用該公司位於多個不同地點的代理服務器上遇到困難，其中包括設在美國及澳大利亞的代理服務器，並建議用戶改用設在香港及荷蘭的代理服務器。

與此同時，另一家代理網絡服務商Astrill也通知其用戶說，官方的屏蔽也可能影響其部分用戶通過iPhone手機使用包括Gmail郵箱在內的一些服務。

在中國有數以千計的境外網站遭到中國官方屏蔽，其中包括BBC中文網。不少在華外國人以及本地居民一直都使用代理服務器避過中國官方的「防火牆」登陸境外網站。

境內居民證實

其中一位在中國境內的居民周五（23日）向BBC中文網證實，很久以前花錢買的一個代理服務器，周五突然在iPad上連不上了。

另一位網友也表示一直使用的代理服務器已無法接通了。

至於美聯社則引述一位在華的外國企業家羅賓森表示，中國官方最新一輪的屏蔽代理服務器行動對一些在華外資企業也造成影響，其中特別是中小型外資企業受到的衝擊最大，因為大型外資企業可以自行出資在境外建立代理服務站。

官方尚未表態

至今，中國官方還沒有就屏蔽代理服務器一事做出任何回應或發表評論。

不過，來自中國官方智庫的一名網絡安全專家對《環球時報》透露，中國為了網絡主權已經升級了「防火牆」，間接證實了中國官方屏蔽代理服務器的行動

此外，中國官方網信辦的發言人姜軍周四（22日）則否認中國官方攻擊微軟在中國的Outlook郵箱服務，並指責境外反華勢力誣蔑中國當局。

在此之前，谷歌的Gmail郵箱服務曾經一度在中國內地完全無法使用，但後來逐步恢復了服務。

（撰稿：李文/責編：路西）

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讀者反饋

控制思想的結果是自掘墳墓，而且他們自欺欺人的做法雖貽笑大方（人民日報和中央電視台均在facebook開設賬號，卻禁止國內的人民直接訪問facebook），但是他們臉皮之厚，也非常人所及。

youngmeng, kunming

看來，【BBC中文網】的《讀者回饋》一欄，尤其是本人一類的回饋，勢將【難逃】被屏蔽【一劫】。好好珍惜當下。

孟光, Hong Kong

如果有一天，中國官方「防火牆」完全阻止住了大陸人「翻牆」看境外網站，將會發生什麼？

那真是世界末日了！

未署名

因為趨利，西方國家對中國政府已經特別的寬容了，這並不能夠讓一個獨裁的政府有所收斂，直接後果就是他們越來越猖狂。繼而會成為全世界的魔鬼。

我可以大膽的預言：isis並不算什麼，未來挑戰人類文明底線的就是龐大而無腦的中國人。

想到這裏，作為一個中國人感到很無奈。只能慶幸自己活不到那一天。

小米, 英國伯明翰

他們不讓我知道真相，我卻偏偏想知,然後呢，將真相告訴更多的人。

文易

控制信息的目的是控制思想。幾千年來，愚民政策一直沒有變。

未署名