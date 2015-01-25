中共黨刊發文談「黨大還是法大」引熱議

圖片版權 xinhua Image caption 所謂「民國熱」被指責為對中華民國時期的畸形病態的緬懷

中共黨刊《求是》雜誌旗下政治理論刊物《紅旗文稿》在最新一期發表文章，指出有觀點認為當前的反腐敗鬥爭是政治鬥爭、派別鬥爭甚至政治陰謀都是錯誤的。

有關文章的題目是《2014年思想理論領域的熱點問題》，作者是來自教育部高等學校社會科學發展研究中心的的三位學者，分別是祝念峰、鄭麗平和王雪凌。

近年來，他們三人曾先後多次在《紅旗文稿》上聯名發表評論文章，其中包括在去年7月發表了題為《2014年上半年思想理論領域若干熱點問題》。

黨大還是法大？

在《2014年思想理論領域的熱點問題》一文中，作者盤點了2014年中國理論界的所謂九大熱點問題，其中第一個熱點是「關於學習貫徹黨的十八屆四中全會精神」，而主要的關注點就是這次會議提出的「依法治國」的總目標。

文章承認，在討論中，有「極少數人」提出了「黨大還是法大」的問題，認為強調黨的領導就會損害依法治國。

對此，文章指出，憲法法律是黨領導人民制定的，但黨要帶頭執行，帶頭遵守，因此不存在誰比誰大的問題。

文章還指詰問「黨大還是法大」的目的，是把黨的領導和依法治國對立起來，從而從「法治」問題上打開缺口，進而否定黨的領導和社會主義制度。

文章還批評有人把「依憲治國」和「依憲執政」曲解為西方憲政，並強調中國的依憲治國、依憲執政與西方憲政有著根本差異。中國依憲治國、依憲執政所依據的是中華人民共和國憲法，而西方憲政民主之「憲」，是按照以「三權分立」為核心的資產階級憲法來進行統治。

緬懷「民國熱」

文章中提到，2014年中國理論界的第六個熱點是「關於歷史虛無主義思潮」。

文章指出，2014年，歷史虛無主義思潮在中國呈現出新的特徵。一是污蔑馬克思主義就是歷史虛無主義，二是美化和吹捧中華民國時期的歷史。

文章還認為，「民國熱」是對中華民國時期的畸形病態的緬懷，其中既有別有用心之人的刻意引導與挑唆，又有西方反華勢力和台獨分裂分子的背後影響。

文章還稱，近期在甲午戰爭歷史的研究中，出現了否定歪曲丁汝昌、鄧世昌、劉步蟾等勇於為國犧牲的海軍將領的不良傾向，把丁汝昌等人吞鴉片自殺歪曲為在戰爭中吸食鴉片。文章批評說，一些人借紀念甲午戰爭來否定歪曲這些為國犧牲者，實質上是在否定中華民族的愛國主義精神，目的是削弱中華民族的凝聚力和向心力，值得高度警惕。

反腐是政治權鬥？

文章提出的的第九個熱點是「關於黨風廉政建設和反腐敗鬥爭」。

作者指出，在中央全面推進從嚴治黨、深入推進反腐敗鬥爭的過程中，也出現一些值得注意的言論或觀點，概括起來主要有：第一，「政治鬥爭論」。認為當前的反腐敗鬥爭是政治鬥爭、派別鬥爭甚至政治陰謀。第二，「反腐過頭論」。認為黨的十八大以來反腐工作搞得過猛，查得太嚴了，管得太多了，搞得「為官不易」，甚至「官不聊生」，已嚴重影響經濟建設，阻礙了改革發展。第三，「反腐亡黨論」。針對當前一些地方出現的「塌方式腐敗」，說什麼「不反腐敗要亡黨，真反腐敗也要亡黨」。第四，「反腐無用論」。認為現在「無官不貪」，反腐再厲害也只不過是反掉冰山一角，「無論如何反腐，其結局都必定是越反越腐敗」。

文章指這些觀點都是「似是而非的錯誤觀點」，並呼籲一方面要保持政治定力，堅持無禁區、全覆蓋、零容忍，嚴肅查處腐敗分子，著力營造不敢腐、不能腐、不想腐的政治氛圍，而另一方面要嚴明政治紀律和政治規矩，及時堅決地回擊各種錯誤言論和觀點，用客觀事實和科學論證，揭示其虛偽性和挑唆性。

網民討論

對於《紅旗文稿》的這篇文章，不少網友在微博上紛紛發表評論。

其中一位網友表示，「黨大還是法大，這個問題都在爭論。法律之上都是現代人類的共識，有些人反歷史反人類，偏要說某些組織凌駕月法律上。就連封建皇朝的皇上都要遵守法律，不能破化秩序。君子犯法與庶民同罪。真是悲哀，還有這樣的社會，不遵守法律大的原則。」

還有一位網友認為，「紅旗文稿太含蓄了，應該旗幟鮮明地表明觀點：黨比法大！」

也有網友指出，「只要法律裏有一句在黨的領導下，就不要輕易相信什麼依法治國了。」

一位網友對「民國熱」評論說，「緬懷過去，當年是個人的權利，但這般對民國的熱衷卻值得讓人反思。無論從民國當時社會的穩定，還是外族侵略所帶來的災難，都無法與當今中國可以比擬的。還是這般讓自己生活在對民國的回憶中，讓人困惑。不知他們究竟想得到什麼！」

您是否同意《紅旗文稿》這篇文章的觀點？您認為中國應該「黨大還是法大」？中國近來為什麼掀起了一股緬懷「民國熱」？您認為中國目前的反腐行動是不是中共黨內政治派別鬥爭呢？歡迎您在此留言，發表您的意見。

（撰稿：李文/責編：橫路）