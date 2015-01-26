黃莉新任南京市委書記「再度救火」

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 黃莉新畢業於江蘇農學院，長期在江蘇省水利系統任職，漸次升至是江蘇省委常委、副省長的高官位置。

中共無錫市委書記黃莉新接任「因嚴重違紀」受調查的楊衛澤出任南京市委書記。

52歲的黃莉新是中共十八屆中央候補委員，也是中共1949年建政後首位南京女首長。

黃莉新畢業於江蘇農學院，長期在江蘇省水利系統任職，從最基層的普通職員做起，歷任科長、處長、省廳廳長助理等職位，漸次升至是江蘇省委常委、副省長的高官位置。

2010年她曾赴美國哈佛大學肯尼迪政府學院進修兩個月。

黃莉新與南京市長繆瑞林，同為畢業於江蘇農學院的校友。

反腐運動

公開資料顯示，這是黃莉新「再度救火」。

2011年12月，原無錫市長毛小平升任無錫市委書記僅8個月就「因嚴重違紀被雙規」，當時已經是江蘇省委常委、副省長的黃莉新「空降」出任被空降至無錫任市委書記「救火」。

而這次黃莉新履新則是在南京前任市長季建業、原市委書記楊衛澤雙雙落馬之後，緊急赴任南京，被外界解讀為繼續扮演「救火」的角色。

楊衛澤2004年起一直與毛小平搭檔，主政無錫六年多。無錫則是已經落馬的中共政治局前常委周永康的老家。

公開資料顯示，在中共18大後展開的反腐運動中，中國各地省市23個省級行政區總共已經有50多位省部級以上高官因貪腐等嚴重違紀行為被查處。

（撰稿：立行 責編：葉靖斯）

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