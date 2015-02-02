中國官媒批評台北市長柯文哲「為被殖民唱讚歌」

圖片版權 CNA Image caption 柯文哲說，兩岸應該是「兩國一制」，一個民主的台灣對中國是有益的。

中共《人民日報》旗下《環球時報》發表社評，指責上任不久的台灣台北市市長柯文哲「開票時說話無底線」。

該社評指柯文哲接受美國《外交政策》採訪時說「在全球四個華語地區，被殖民越久的地方就越進步」。

文章指責柯文哲有「扭曲的價值觀」、稱中國經濟發展高於越南，但是越南因為長期被殖民，因此文化比較優越是柯文哲「對大陸社會的嚴重邊檢在這次受訪中盡顯無遺」。

《外交政策》刊出的柯文哲專訪，內容說柯文哲給出的排序是「新加坡比香港好、香港比台灣好、台灣比中國好」，並刊出柯文哲認為「台灣要的不是一國兩制，而是兩國一制」。

該雜誌刊出此一專訪內容之後，在台灣引起一陣嘩然，並有評論人士指責柯文哲是「皇民思想」。

但是柯文哲向媒體做出否認，他表示，專訪時只說了文明，並沒有說殖民，認為是《外交政策》的翻譯有誤，以後發言「會更加小心」。

對《外交政策》刊出柯文哲的「兩國一制」，《環球時報》的這篇社評指作為台北市長的柯文哲「本應更多迴避兩岸政治問題，但他卻像是對就這個問題表態很有興趣」。

文章批評柯文哲的「放肆」是「傳達出台灣一些力量對玩刺激大陸游戲的蠻不在乎」，並稱中國在與台灣發展各種關係時「必須把保持台海和平的主要希望寄托在自己的綜合力量建設上」。

該社評稱柯文哲「履職思路上不穩定」，中國應該發出「願意保持與台北市的交往與合作，但不是無條件的，不是柯文哲做什麼我們都毫無反應。如果柯做出超越底線的事情，大陸勢必予以反制」。

文章建議「唯一一個由兩岸政府機構搞的合作項目」——上海與台北「雙城論壇」——可以考慮停辦，指上海和台北的經濟規模「完全不可等量齊觀」，停辦的話「台北損失肯定更大」。

此一社評還說，2017年台北主辦世界大學運動會，中國方面可以根據「柯的表現決定是否予以支持，如果大陸抵制它，柯文哲將有很大的失分」。

《環球時報》的這篇社評說「台北的發展離不開與大陸合作」，並指如果柯文哲「扮演激進角色」。將不符合選民的期待，文章形容台北沒有「為台獨舉旗的傳統」，如果柯文哲在此一方面與中國「衝突」，就是「在給自己的政治前途挖坑」。

文內稱，北京就算不被課文這的一些言論「激怒」，「也必須表現出堅決的原則性，以實際行動為他畫出底線，讓他和他的支持者都看明白」。

社評的結尾說，台灣即將在2016年舉行大選，因此「凖確回應柯的過激言行，具有重大意義」、「一旦當局在兩岸合作上倒退，大陸將有什麼樣的反應。大陸如此強大，台灣公眾不會置現實主義於不顧，以冒巨大風險的代價放任各種不著調的奇談怪論」。

（撰稿：威克 責編：葉靖斯）

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