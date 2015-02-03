《狼圖騰》中國春節上映 內容未遭刪減

圖片版權 AP Image caption 法國導演阿諾表示自己非常自由地完成了對《狼圖騰》的拍攝。

根據中國暢銷小說改編的電影《狼圖騰》將於大年初一在中國大陸上映，該片的法國導演讓·雅克·阿諾在接受採訪時表示，中國廣電總局對他拍攝的內容給予了「極大的自由」。

阿諾表示，他沒有屈服於監控對於改變故事情節的要求，反而是完全根據自己的想法來進行拍片的。該片涉及到文革以及草原生態破壞等敏感話題，但是都沒有遭到刪減。

他周二在接受美聯社採訪的時候表示，「我認為自我審查是錯誤的。所以我非常自由地完成了故事情節的拍攝。」

《狼圖騰》根據2004年的同名小說改編，故事發生在1967年文化大革命期間，一名知青響應國家上山下鄉的號召，從北京來到了內蒙古插隊。在大草原上，他們見識到了草原上最令人敬畏的動物：狼。在與狼群的接觸過程中，他對這種動物有了強烈的興趣，甚至有了想自己養一隻小狼的念頭。但是之後政府官員卻要求捕殺這一地帶的狼群。讓狼群和人類之間的關係陷入到了劍拔弩張的地步。

很多人對於《狼圖騰》這部書能夠通過審查感到吃驚，因為很多人認為這其中包括了對共產黨的批評聲音。

該書的作者筆名為姜戎，但真名為呂嘉民，他曾經是《北京之春》雜誌的編輯，曾經因為1989年天安門事件入獄。

這位導演以及該片主演馮紹峰都表示，中法合作拍攝這部影片是關於人類和大自然的關係以及保護環境的問題。馮紹峰說，「這不只是針對中國的影片，是針對整個世界，電影的主題是每個人都關注的話題。」

阿諾指出，在把影片劇本上交之後，他收到了一封來自審查部門的信表示，有三個部分「可能存在問題」，但是他本人回信對此提出了質疑並按照自己的初衷拍攝和剪輯。他表示，中國觀眾所看到的影片將和國際版本完全一樣。

阿諾在2009年接手這部影片之後曾經10次訪問中國。該影片之所以用了如此之長的時間才結束拍攝部分原因是因為他們需要從狼崽開始馴養蒙古狼，以讓這些狼與演員和製作組成員有磨合的時間，這就長達三年之久。

讓·雅克·阿諾曾經因為拍攝《兩隻老虎》和《熊》等動物電影而享有很高的聲譽。中方的製片人專門去巴黎找到他希望他能夠執導《狼圖騰》。

但是有報道說，他曾因為中國不滿他執導的《西藏七年》對中國軍隊的描述而被禁止入華。不過阿諾表示，關於對自己被禁入華的消息大部分是傳聞而已。

(編譯：林杉 / 責編：李莉）