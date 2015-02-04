中國官媒：台軍方發言人「言論情緒化」

圖片版權 CNA Image caption 灣國防部發言人羅紹和昨日表示，對日抗戰是中華民國國軍打贏的歷史，「不榮改變或抹煞」。

中共《環球時報》發表社評，抨擊台灣國防部發言人羅紹和有關國共抗日的言論「情緒化」。

台灣國防部發言人羅紹和昨日表示，對日抗戰是中華民國國軍打贏的歷史，「不榮改變或抹煞」。

《環球時報》說，羅紹和「用很情緒化的語言指責大陸『歪曲』國共兩軍的抗戰表現，並介入大陸媒體關於張靈甫是否是『抗日名將』的爭論。其談話的激烈調子就像是在互聯網發言一般」。

2015年是日本二戰戰敗70週年，兩岸在紀念「八年抗戰」上再次爭奪主導話語權。近日，國民政府所稱的抗日名將張靈甫遺骨遷葬的問題，引發了兩岸之間誰領導了抗日戰爭的論戰。

對於日前有中國現役和退役將領在媒體撰文，抨擊國共內戰中陣亡的張靈甫不是「名將」、「是解放軍手下敗將」，台灣國防部發言人羅紹和指責說，這是中國官方媒體「無視歷史真相、歪曲歷史」，形容這是「一種不負責任的態度」。羅紹和還稱，從這些文章看到「中共內部存在反歷史的力量」令他感到遺憾。

《環球時報》社評回應說，海峽兩岸曾高度敵對，「隨著兩岸打破堅冰，大陸方面主動肯定了國民黨方面在抗戰中發揮的作用。倒是在台灣，共產黨的抗戰功績始終沒有得到肯定和宣傳」。

《環時》社評說，大陸去年公布的首批300名著名抗日將領名單中，出現大量國民革命軍將士。而台灣今年印製的抗戰月曆裏只收錄了左權一名共產黨軍人。

社評說，如果有台灣官員要糾纏張靈甫是否是抗日名將，那麼只好請他去參加大陸網民的混戰，大陸官方估計不會搭理他們。

社評認為，「大陸近年來出現一些『國粉』，輿論場不斷鬧國共兩黨誰對抗戰貢獻更大的爭論，但這不是真正的歷史之爭，而是我們這邊內部的意識形態鬥爭，有著史學之外的政治含義。台灣官方根本不該摻和進來」。

（編寫/責編：蕭爾）

網友如要發表評論，請使用下表：

網友反饋

環球時報的文章與觀點大家都知道！這個報紙從不為銷量發愁！他們報道問題只會喊口號

未署名

國軍的抗日事蹟數都數不清，共軍不是沒有，而是少得可憐。林彪、彭德懷的下場都很慘，他們九泉之下肯定很後悔當年跟了共產黨。

未署名

大陸去年公布的首批300名著名抗日將領名單中，出現大量國民革命軍將士。而台灣今年印製的抗戰月曆裏只收錄了左權一名共產黨軍人。是不是大陸現在比台灣心胸更開闊一點？

我認為，只要將領曾經統帥過手下部隊與侵華日軍開過火，都應算抗日將領。

台灣承認的抗日將領名單內，應包含林彪、彭德懷、朱德，才算尊重歷史。

北京人對國民革命軍抗日將領一直尊重和懷念。北京的張自忠路名已經沿用了幾十年。

未署名

台灣國防部發言人羅紹和昨日表示，對日抗戰是中華民國國軍打贏的歷史，「不榮改變或抹煞」。

嚴格地講，羅紹和是對的。八路軍、新四軍都是國民革命軍編製的一部份。

如再細分，可對比國民黨直接控制的軍隊和共產黨直接控制的軍隊各自殲滅了多少日軍。

八年抗日戰爭中，日本自稱死亡44萬。國、共雙方都各自宣稱擊斃日軍50萬，加起來就是100萬，國共說法肯定都有水分。現在沒法說清。只能用別法推算。

在這八年裏，被國民革命軍擊斃的日軍將領數量是45名，被共軍擊斃的日軍將領數量是5名，比率是9：1。這是有名有姓的。依此推算，國、共擊斃日軍總數大約也在9：1左右。

事實大概就是這樣：國民黨佔90%的功勞，共產黨佔10%的功勞。以後共產黨也不要說功勞主要是自己的，國民黨也不要說共產黨什麼也沒幹。

未署名

垃圾《環球》，不是拿出事實依據而是靠攻擊對方人格企圖抹黑對方的卑劣手法來進行所謂評論

未署名

都這麼多年過去了，你看嘛 國產抗戰劇仍然是各大電台的 主播檔，整整看了幾十年抗戰劇，鮮有對多民黨有正面評價的，無一不是揭露其他汙腐敗啦，勾結日本人啦，漢奸啦，總之 影視作品題材 共產黨是救世主那就是政治正確，像什麼平民英雄，民兵葛二蛋，抗戰三兄弟，火了，總局不高興了，痞子流氓成了主角那還得了。這 還有誰 佟大為還誰 拍 了部片 叫阻擊手 還什麼，就沒哪台 播放過。這 歷史本來就勝利者書寫的，可這影視作品就是要 迎合市場觀眾呀！那也不行，至於國民抗戰史，排除政治的因素。國民黨抗日部隊遺留 的 抗戰英雄紀念碑 ，紀念館，為什麼 不廣為人知？為什麼不也開發成紅色景點？愛國主義教育基地？ 這個用心 何其險惡，難道還要和死了的人較勁不成？

1984, MNL

大陸抗日紀念日都閱兵，中華民國自稱領導抗日戰爭，為什麼不閱兵。羅紹說中共抹煞中華民國國軍在八年抗戰的犧牲與奉獻，反過來看，中華民國也有抹煞共產黨在八年抗戰的犧牲與奉獻。沒有共產黨在敵後的抗日鬥爭，牽制日軍大量兵力，破壞其重要目標和設施，使日佔區的財力、物力、人力不為其所用；國民黨能否堅持八年都是問題。中共近年已經正視國民黨正面戰場的功績，大陸書店裡描寫國民黨抗戰書籍比比皆是，大陸拍國軍抗戰影視也越來越多了。但國民黨在台灣有沒有做到這一點呢，近幾年有拍過哪些抗日題材的影視。以李登輝為首的漢奸在台灣大搞美化日本侵略才是對抗日將士的最大的不敬。

中國人