台灣調查復興失事客機有無違反飛安規定

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台灣中央社報道，台灣民航官員正在調查失事的復興航空客機飛航組員有無違反去年7月澎湖馬公空難後頒布的新的飛安規定，這項規定要求組員以更多時間執行起飛前檢查。

台灣交通部民用航空局飛航標凖組組長林俊良向彭博社表示，民航局正在調查復興航空失事客機的機師是否遵守上個月頒布的最低過渡時間要求。

新規定是去年7月復興航空發生澎湖空難後，對復興航空及旗下ATR72機型特別訂頒的規定。

林俊良表示，按照新規定，機師在登機門的檢查時間，不得低於規定時間。

地停時間30分鐘

林俊良6日在台北表示，「澎湖空難後，我們進行查核並找到潛在風險。過渡時間訂為30分鐘，讓機師能有足夠的時間。」

根據民航局釋出的復興航空飛航維護紀錄簿，這架客機飛航組員飛返台北前，在金門加油時，可能在登機門只停留20分鐘。

昨天彭博社給林俊良看飛航維護紀錄簿時，他表示，無法立即就這些資料是否反應這架飛機的真實情況提出評論。

他在同一天稍後告訴彭博社，「你拿的資料引起我們的注意，我已經開始仔細檢視。如果他們違反規定，我們會採取執法行動。」

培訓考試

此前，台灣民用航空局要求在復興航空公司負責駕駛ATR型飛機的71名機師接受測試，確保他們的技能足以應付緊急情況。

台灣民航局局長林志明說，這些機師必須在春節前，進行3到4天的培訓和考試。一旦考試不及格就會被令停飛。

他指出，這些機師必須做口試和筆試，而當局也要求復興航空提出飛航模擬機劃，並安排機師到國外進行模擬機的訓練。

有媒體報道質疑失事的復興航空客機駕駛員在飛機故障發生後關錯了一個好的引擎。

（撰稿：友義 責編：立行）