分析：中國會拯救面臨破產的希臘嗎？

圖片版權 AFP Image caption 歐洲最大的客運港比雷埃夫斯港啟動多數股權出售程序，中國的中遠集團是最終中選的五個候選買家之一。

中國多家官方媒體周四（12日）報道了此前一天中國總理李克強和希臘新總理齊普拉斯的電話對話，雙方都表示將加強各方合作，增進兩國友好關係。

與此同時，希臘和歐元區官員周四就希臘債務危機的談判未能達成協議，雅典方面希望修改拯救條款，但以德國為首的希臘債權人卻堅持救援條款不變。不過雙方表示下周將繼續談判，所以仍有緩和的可能。

深陷債務危機的希臘上周末已經宣佈歐洲對它的援救計劃失敗，剛上台的希臘新政府也聲稱要到「別處」去尋找機會，這個「別處」中包括中國、俄國和沙特等國。

比港和承諾

李克強總理在星期三下午應齊普拉斯總理之邀與其通話，齊普拉斯在電話中表示，希臘政府高度重視發展對華關係，並歡迎中國擴大對該國的投資。

李克強也表示，中希兩國的合作成果惠及兩國人民，所以希望希臘政府為中國企業在希臘經營提供更好的法律保障。

主張取消緊縮政策的希臘新政府上個月底在大選中獲勝，宣誓上台的當天就叫停了該國最大港口比雷埃夫斯港的私有化計劃，表示將中止上屆政府啟動的向中方出售港口股權的進程。

比雷埃夫斯港是歐洲最大的客運港，也是希臘重要的海軍基地，在上屆希臘政府的推動下，比雷埃夫斯港啟動了多數股權（67%股權）的出售程序，中國的中遠集團是最終中選的五個候選買家之一。

李克強在與齊普拉斯的電話中提到了比雷埃夫斯港，稱比港項目是中希合作的成功典範，並希望雙方都信守承諾，通力合作，把比港建造成地中海地區的重要樞紐。

儘管希臘方面修正了上台當天表示要中止向中遠集團出售港口股權進程的決定，齊普拉斯在通話中也說，中遠比港項目對希臘經濟的發展十分重要，是兩國合作的龍頭項目，所以承諾將給予更多重視和支持。

但是希臘目前的債務高達3200億歐元，相當於該國經濟總產值的174%，對於面臨破產希臘，中國真的願意對這個爛攤子加大投資力度嗎？因為加大投資意味著冒更大的風險。

從西方轉向東方

英國倫敦布魯內爾大學的經濟系教授劉芍佳在接受BBC中文網的採訪時認為，希臘新政府轉向包括中國在內的東方尋求經濟援助，對希臘自己而言，這是一個複雜的政治問題。

希臘向中國求援的舉動可以有兩個解釋，一個是齊普拉斯政府利用中國作籌碼，在與歐洲的談判中玩技巧，希望歐盟在談判中妥協讓步。

另一個是希臘如果真的脫離歐元區，就會回復到貨幣獨立的國家，而貨幣獨立則必須有強大的資金作為支持，希臘希望能從中國或者日本和沙特找到這種資金支持。

但是對於中國方面，劉芍佳教授認為，中國最可能做的是維持現狀，也許會擴大在希臘農業方面的投資，但是認為中國會買下希臘的債務來拯救希臘，這種可能性在劉芍佳教授看來極其微小。

劉芍佳教授認為，中國不會願意去淌歐盟這趟渾水，因為如果中國想要拯救希臘，就勢必得罪德國，德國目前正在逼迫雅典政府就範，同意歐盟的——主要也是德國和法國主張的緊縮政策，如果中國出手救希臘，那麼在希臘被逐出歐元區的同時，也會讓德國不爽。

擴大全球投資

中國這些年來在海外的投資不斷擴大，最近開始大力投資歐洲，中國投資者去年在歐洲的投資達到創紀錄的規模，投資領域從英國的房地產到意大利的能源業。

有統計數據顯示，中國在過去4年中平均每年對歐洲的投資為100億美元，其中2014年對歐洲的直接投資為180億美元，是2013年的兩倍。

許多分析人士認為，中國擴大對外投資不僅是為了獲取經濟利益，更大的目的還是為了擴大在全球的政治和外交影響，而現在中國願意幫助面臨破產的希臘，正是為了在歐洲伸進一隻腳。

但劉芍佳教授認為，目前在歐洲投資的中國企業既有國企也有民企，因為投資歐洲的優質資產有利可圖，所以投資行為基本上都是企業家自己的選擇，主要投資趨勢是經濟利益驅動，以及風險分散化的驅動。

劉芍佳教授還指出，中國在希臘的投資並不多，最重要的原因是希臘不是一個工業國和商業國，它只是一個農業國，農業方面的投資回報慢，所以不太能吸引中國的民營企業，而中國目前的反腐運動則讓國企謹小慎微，也不敢大規模出手投資。

（撰寫：嵇偉/ 責編：尚清）