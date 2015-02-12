馬英九下令調查高雄監獄囚犯劫持人質事件

圖片版權 CNA Image caption 劫持者曾經試圖越獄，但是被警方火力嚇阻。

台灣總統馬英九指示法務部調查周三發生的高雄監獄劫持人質事件，並要求在周五提出報告還有提出改善辦法。

馬英九表示對高雄大寮監獄發生劫持人質事件，顯示現行監獄管理出現漏洞，他說已經指示行政院徹底檢討管理制度，在周五（13日）下班前公布此案的調查報告，並在一周內提出具體改革方案、立即實施。

在發表的談話內容當中，馬英九稱不能認同、並譴責以劫持人質方式表達不滿，對劫持人質的6名監獄囚犯選擇以自殺方式結束生命感到遺憾。

本次事件引發了外界對於監獄管理的質疑，負責的法務部矯正署除了奉命加強警戒還有穩定在監受刑人的心情之外，也受到了來自多方的責難。

劫持人質的受刑人在自殺前留書指責台灣司法判決「黑暗」，法官是以「有罪推論」審理案件。

有立法委員提議，台灣的監獄既然是「人滿為患，馬英九可以考慮宣佈特赦，也有前監察委員出面指責在任內曾經對監獄管理提出多項缺失，要求改正但是法務部沒有理會。

在事件進行的時候，曾經有媒體與劫持人質的受刑人接觸，並在電視播出採訪的內容，也受到了質疑和批評，形容這些媒體為了「搶獨家」但是「干擾了警方和犯行者之間的溝通」，另外也很可能違犯了妨礙公務罪。

由於劫持者表示，他們認為自己「沒有出獄的希望」、而台灣前總統陳水扁可以保釋回家就醫是不公平的，陳水扁的兒子陳致中通過Facebook臉書反駁稱，陳水扁是經過多位專家醫師診斷確定有病才會得到出獄就醫的機會。

周四（12日）清晨，6名劫持者舉槍自殺，上午約10時許，他們的遺體被移出監獄自殺現場送往殯儀館。

據稱，有關部門將設立重刑監獄和老年監獄，將受刑人分開處理，以達到穩定受刑人心情的目的。

（撰稿/責編：威克）