黑龍江暴雪預警籲民眾減少戶外活動

圖片版權 Reuters Image caption 藍色暴雪預警屬於預警最低級別，不過當局仍呼籲黑龍江民眾減少不必要的戶外活動

中國中央氣象台在周日在黑龍江省發佈暴雪藍色預警，指該省中至北部在星期天午夜前將有大到暴雪。

新華社引述中央氣象台官方網站稱，氣象台已於2月22日早上6點發佈暴雪藍色預警，預測中國東北部省份黑龍江中北部部分地區將大雪，北部局部地區有10－20毫米的暴雪，這些地區積雪深度可達5－17厘米，且部分道路可能結冰。

目前，該省至少已發生一宗因道路結冰導致的交通意外。

中央氣象台在22日發佈的大風降溫預報同時指，較強冷空氣還將使中國多個地區氣溫出顯著下降，其中內蒙古東北部、中國東北地區中部等地的降溫幅度將可達12－14攝氏度。

藍色暴雪預警屬於中國中央氣象局暴雨預警機制的最低級別——依次向上分別還有黃色、橙色和紅色；據中央氣象台官方網站信息，藍色預警的標凖是指12小時內降雪量達4毫米以上，或者已經達到4毫米以上且降雪持續。

2月21日，新華社網站曾報道，黑龍江省青岡縣境內的202國道由於暴雪持續、道路濕滑而發生交通事故，一輛轎車和一輛大客車相撞，造成轎車內3人死亡，大客車內至少8名乘客受傷。

中央氣象台的預警信息呼籲民眾「減少不必要的戶外活動」，並且加固臨時搭建物。

目前由於春節假期，中國全國仍處於出遊高峰期；中國官方媒體在春節前曾引述國家旅遊局報道，今年春節，冰雪、避寒、民俗旅遊是市場主流，而黑龍江省的春節出境遊人數（不含港澳地區）排在全國第九位。

（編寫：列爾 責編：葉靖斯）