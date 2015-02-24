民進黨蔡英文稱今年為改革凖備年

圖片版權 CNA Image caption 民進黨主席蔡英文在該黨春節後的第一個上班日稱她將今年定為「全面改革的凖備年」。

在春節前宣佈將競選總統的民進黨主席蔡英文，在該黨春節後的第一個上班日稱她將今年定為「全面改革的凖備年」。

她說今年民進黨有四個重要優先，第一是要活化經濟，第二是要將公平正義落實到政策思考與法案推動，第三是要持續鞏固台灣民主，第四是要開始憲政改革工作。

蔡英文宣佈的四個優先像是在任總統宣佈的施政方向，但眼下的民進黨除了不是執政黨外，在立法院中也沒有足夠席位主導經濟政策或憲法改造的政治方向。

在國民黨九合一選舉慘敗後的低迷氣氛下，民進黨被認為極可能在2016年執政，而已兩度競選總統失敗的蔡英文，則是眼下民進黨唯一在黨內登記參選者。

此前僅有擔任前總統陳水扁義務醫師的榮總醫師郭正典在民進黨總統初選登記，但因其無法在限期內拿出該黨規定的500萬台幣初選保證金，民進黨總統初選將是蔡英文進行自己一人的競選。

郭正典說他登記初選原因包括蔡英文對台灣國家定位講不清楚只講空話等，他同時也批評民進黨的黨內遊戲規則有太多計算與門坎，所以永遠是那幾個老面孔。

在一人初選下蔡英文被認為代表民進黨競選總統已成定局，她在民進黨主席任內將該黨的黨內初改為由民調決定選排除黨員投票，但在僅有她完成登記下也無需進行民調。

若以近期民調機構及媒體所作的調顯示，蔡英文的民間聲望落後於同黨的高雄市長陳菊與台南市長賴清德，也落後於去年底接任國民黨主席的朱立倫。

雖然作為黨主席的蔡英文在黨內競選總統上沒有任何挑戰，但台灣民間反國民黨的公民團體，近期成立新政黨將同民進黨競爭立委席位。

近期最受矚目的新政黨時代力量，已宣佈將由知名重金屬樂團閃靈成員林昶佐及激起公民社會集結的洪仲丘案，過世的下士洪仲丘姐洪慈庸參選立委。

台灣立法院的換屆改選將與明年的總統選舉大致在同一時間進行，對於來自公民社會的挑戰蔡英文稱其希望改革力量主要來自民進黨，「但還有許多社會的力量可以跟我們一起來組成所謂改革的力量」。

（責編：蕭爾）