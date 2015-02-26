中國臨時禁止進口非洲象牙製品為期一年

Image caption 美聯社的報道指出，雖然中國政府近年來開始加大對非法進口象牙的打擊，但中國仍是世界走私象牙最大進口目的地。

中國國家林業局周四（2月26日）在其官網上宣佈禁令，臨時禁止進口非洲象牙雕刻品，有效期一年。

林業局的公告稱：「從公告發佈之日起至2016年2月26日止，我國臨時禁止進口《瀕危野生動植物種國際貿易公約》生效後所獲的非洲象牙雕刻品」。

自公告之日起一年內，國家林業局停止受理相關行政許可事項申請，並要求中國公民不要購買和攜帶象牙雕刻品入境。

一名林業局負責人表示，「將這項臨時禁止措施期限定為一年，就是要觀察、了解和科學評估措施實施後對非洲大象保護的實際效果，便於今後進一步採取更有效的措施，與非洲各國和國際社會共同為保護野生大象種群做出努力。」

上述負責人表示，公約要求中國公民不要購買和攜帶象牙雕刻品入境，這本身就是減少對非洲象牙的需求和保護野生大象種群的具體行動，將會對非洲各國的大象保護起到良好效果。

與此同時，中國外交部發言人洪磊周四也在例行記者會上回應記者問及英國動物保護組織發表致中國領導人保護大象的公開信表示，中國政府高度重視對大象等野生動物的保護，對象牙非法貿易持零容忍態度，從立法、執法到司法各個層面，嚴厲打擊象牙走私和非法貿易活動。

洪磊說，遏制大象盜獵和象牙非法貿易涉及諸多環節，需要方方面面共同努力。中國呼籲國際社會共同採取行動，打擊一切非法行為，保護大象這一物種。中國將繼續在這方面加強同國際社會的合作。

美聯社的報道指出，雖然中國政府近年來開始加大對非法進口象牙的打擊，但中國仍是世界走私象牙最大進口目的地。

報道說，自從2008年中國合法購買一批象牙後，對象牙的需求激增，越來越富裕的中國人對象牙的需求造就了一個龐大的非法象牙市場。

（編譯：立行/ 責編：路西）