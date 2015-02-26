中石化稱「未聽說過」與中石油合併傳聞

圖片版權 AFP Image caption 中石化等國有大型能源企業在市場競爭中常常有賴於中國政府的調控

中國多個媒體均引述中石化發言人對此前有關中國計劃合併大型石油企業傳聞的回應，指相關傳聞在企業內部從未得到確認。

《華爾街日報》在中國農曆新年前曾報道有關合併的計劃；中新網能源頻道則在25日稱，曾經向中國石油化工股份有限公司（簡稱「中石化」）新聞發言人呂大鵬求證有關傳聞，但對方表示未聽說過有關消息。

「第一，我們內部從來沒有聽說過這個事，」中新網報道引述呂大鵬的回應說，「第二，我們的原則是對傳言不做評價。」

他還補充說：「因為是外媒傳出來的，他們可能有自己的信息源，這個我們也不是很清楚。」

2月17日，《華爾街日報》曾報道，中國正在考慮將國有大型石油和天然氣企業合併成更大型的國有機構，以在國際油價備受壓力的形勢下與埃克森美孚（Exxon Mobil Corp）等國際企業競爭；報道稱其中一個合併方案是將中石化與中石油合併，其他方案則包括將中國中化集團與中國海洋石油總公司（簡稱「中海油」）合併等。

《華爾街日報》指中國政府已經請經濟顧問研究合併的可能性，而該報的消息源正是一名了解相關研究情況的人員，但該人員身份未公開。

消息傳出後，報道中所提及的企業和機構均沒有對此作出正面回應。、

《京華時報》、《信息時報》等中國國內媒體則分析稱，有關合併難度很大，且可能加深國企壟斷，與中國的國企改革政策目標不符。

自去年中以來，國際油價的大幅下跌令石油企業備受壓力，而中國政府的調控則常常在中國企業的市場競爭中擔當重要角色。

2014年12月，中國就曾宣佈兩家最大的鐵路生產企業中國南車集團公司（「中國南車」）和中國北方機車車輛工業集團公司（「中國北車」）將會合併，以應對與德國西門子等大型國際企業的競爭。

（編寫：列爾 責編：威克）