安徽原副省長倪發科受賄一審被判17年

圖片版權 AP Image caption 倪發科被判有期徒刑17年，並處沒收個人財產100萬元人民幣（資料照片）。

山東省東營市中級法院星期六（2月28日）公開宣判安徽省原副省長倪發科受賄及巨額財產來源不明一案。倪發科被判有期徒刑17年，並處沒收個人財產100萬元人民幣。

東營中院官方微博消息稱，被告人人倪發科當庭表示服判，不上訴。

去年12月15日，東營中院開始公開審理倪發科涉嫌受賄及巨額財產來源不明一案。

東營市檢察院起訴書說，倪發科利用其職務便利，為他人謀取利益，非法收受他人巨額賄賂，同時其家庭財產、支出明顯超過合法收入，差額巨大且不能說明來源，依法應當以受賄罪、巨額財產來源不明罪追究其刑事責 任。

在庭審中，檢方指控被告人倪發科先後49次非法收受他人給予的字畫、玉石、先進等財財物，共計折合人民幣1300萬餘元。

同時，檢方還指控倪發起科對折合人民幣580萬元的財產不能說明來源，應以巨額財產來源不明罪追究刑事責任。檢方表示，對被告人應當數罪並罰。

在庭審過程中，倪發科收受的大量玉石「雅賄」作為證物被曝光。

倪發科曾任安徽省六安地區行署專員、六安市人民政府市長、中共六安市委書記，以及安徽省人民政府副省長等職務。

倪發科於2013年1月離任安徽副省長；同年6月4日，中共中央紀律檢查委員會宣佈倪發科因涉嫌嚴重違紀，正接受組織調查。9月26日，倪發科被終止中國全國人大代表資格，繼而開除出黨。

中紀委在移送倪發科予司法機關調查時指稱，倪發科在職期間利用職務上的便利為他人謀取利益，本人可能通過親屬收受巨額財物，道德敗壞，已涉嫌犯罪。

自從今年3月上台以來，中國國家主席習近平一直聲稱腐敗正在威脅執政的中國共產黨的生存，併發誓在反腐過程中既打「蒼蠅」也打「老虎」。

（編寫/責編：蕭爾）