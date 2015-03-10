中國大陸演員王學兵北京涉毒被抓

圖片版權 Getty Image caption 中國大陸媒體稱，王學兵曾在2005、2006年曾兩度擔任「北京市禁毒義務宣傳員」。

據中國大陸媒體報道，曾獲金馬獎提名的演員王學兵因涉毒被抓，消息指有其他演員同時被警方帶走。

多家中國媒體網站及社交媒體帳戶在3月10日引述《北京晚報》消息，指該報於周二上午獲悉，中國大陸演員王學兵在北京家中被警方抓獲，同時還有其他演員被帶走。

消息指王學兵此前曾擔任「北京市禁毒義務宣傳員」。

他是近年又一個在中國大陸因涉毒而被公開曝光的娛樂界人物；此前，中國多名演員、歌手先後因涉嫌吸毒被抓，當中包括中國大陸歌手尹相傑和香港演員、歌手房祖名等——後者因容留他人吸毒被判監禁6個月，於2月在北京刑滿獲釋。

王學兵被指涉毒的具體情況目前尚未明確，有關消息也未公布同時被捕的演員姓名，但消息稱，被帶走的其他演員曾出演中國大陸電視劇《重案六組》和《七劍下天山》。

現年43歲的王學兵在2014年憑電影《一個勺子》獲提名台灣電影金馬獎最佳男配角——消息指該電影將於今年5月在中國大陸上映。

中國大陸媒體消息指，王學兵曾在2005、2006年曾兩度擔任「北京市禁毒義務宣傳員」。

網友評論

消息一出，中國社交媒體即開始議論，有網友在《北京晚報》的官方新浪微博消息下評論說：「娛樂圈的垃圾真多，是需要好好清理了。」

另有網友則評論說：「監獄風雲2開機在即，目前尚有多名重要角色待定。」

評論指代的是此前多名娛樂明星涉毒被捕被網民戲稱為「監獄風雲」——一部華語電影的名字，主演當中有去年因涉毒而在北京被捕的香港演員張耀揚。

王學兵在新浪微博的官方註冊帳戶名叫「王學好」，首頁雖未有任何相關消息，但已有網友在他之前發佈的消息評論欄上寫道：「你也吸毒……」

（編寫：列爾 責編：蕭爾）