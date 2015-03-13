特稿：南海爭端中的菲律賓人

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編者按：BBC中文網最近派記者前往亞洲六個國家（菲律賓，韓國，日本，馬來西亞，印度尼西亞和越南），探討中國同這些鄰國間的爭端和總體關係。我們將陸續以多媒體形式刊登特別報道。本周開始第一站菲律賓的有關報道。

中國的崛起和菲律賓與中國的糾紛並不隻影響了菲律賓的外交政策。城市裏，大小媒體的報道，也讓普通的菲律賓人對中國這一曾經的「老大哥」（前總統阿羅約語）有了不同的認識。

在馬尼拉往北驅車六小時的漁村馬辛洛克，這場危機也改變了當地許多世代捕魚的漁民，當地的經濟也受到了重創。

在此次菲律賓的報道中，BBC中文網記者歐陽成也採訪了不同年齡、性別和背景的菲律賓人，請他們談談中國，聊聊南海爭端和他們自己的國家。

19歲的 Jarrel來自馬尼拉的三巴洛區。由於家境條件一般，他邊上學邊打工。他學的是工程專業，打工在一家快餐店。

「我聽說過在斯普拉特利群島（注：中國稱「南沙群島」）的爭端。怎麼說呢，中國和菲律賓雙方都有各自的說法，但這些島是屬於菲律賓的。」

「我從來沒有去過中國，我知道中國是世界上最富有的國家之一。至於菲律賓把中國告上國際法庭，我認為中國很有可能贏得這場官司。」

「不過，菲律賓除了與中國對簿公堂，我不知道他們是否還有B計劃和中國較量。」

26歲的Ervin Garganera來自馬尼拉的帕賽市，他目前在馬尼拉做房產銷售經理。

「中國是亞洲的一個大國，她的經濟也是最好的之一。事實上，我們的房產公司也有許多來自中國的投資者，我也有很多中國同事。中國人都很好，非常自律，而且十分會做生意。」

「就南海問題而言，但願雙方能以最和平的方式將事情解決。至於這個爭議誰對誰錯，我持中立態度。」

43歲的Viany Mula 1999年前搬到了馬辛洛克，一年後出海打魚。

Image caption Viany Mula與女兒。他有四個孩子。

去年年底，他在斯卡伯勒淺灘（注：中國稱「黃岩島」）被中國海警趕走。現在，由於無法再出海，他靠騎三輪車為生。

「現在斯卡伯勒淺灘的局勢很危險。我們怎麼辦呢？我們難道就遊過去嗎？若菲律賓和中國有衝突，我們連贏的機會都沒有，中國有大船。」

「我希望所有國家的漁民都能夠可以回到斯卡伯勒淺灘自由地捕魚…來自中國的漁民不是問題，他們都很好，現在是海警針對我們。」

56歲的Mackrio Foronis是馬辛洛克不多見的「大戶」。他曾有三艘漁船，專供漁民每年出門打魚。

不過自2013年4月6日以來，他雇用的漁民就再也沒去過斯卡伯勒淺灘。2015年2月，他以75萬披索出售了其中的一艘船，現在另一艘正等買家來購買。

「今年以前，我們還希望以後能夠去打魚，後來我們聽說我們的漁民在那裏遭到了麻煩，因此我決定以後再也不派他們去斯卡伯勒淺灘打魚了。」

「當美國人在的時候，中國人不能去斯卡伯勒淺灘。美國人當時讓我們進去捕魚。他們在演練的時候我們也不去。」

「菲律賓軍隊根本不能捍衛自己國家的領土，菲律賓政府最擅長的就是中飽私囊。現在若美國人重新回來就好了。」

60歲的Dario Diaz來自馬尼拉以北的漁村馬辛洛克。他從1972年以來便開始捕魚，到2009年退休，目前擔任地區漁民協會會長。

Image caption 馬辛洛克漁民住宅

「在2012年前，斯卡伯勒淺灘有來自中國、台灣、菲律賓和越南的漁民，大家雖然語言不通，但卻相安無事，有時候甚至一起喝酒。不過，現在我們的漁民出海後，會被中國的海警驅趕，說這是中國的領土。」

Josephine Ignacio是菲律賓三描禮士省（Zambales）的一位環保活動人士。她說，中菲兩國間的糾紛傷害了當地經濟。

「由於漁民們再也不能去斯卡伯勒淺灘捕魚，他們的收入下降了一半。除此之外，這一爭端也牽涉到菲律賓的主權問題。作為一個獨立的國家，我們不能被包括中國在內的其他亞洲國家騷擾。」

「我們並不歡迎美國借以《訪問部隊協議》名義的回歸…美國在這兒為了自己最高的利益，而不是為了保護菲律賓。」

74歲的Lorie Mercado是一名文具產品供應商。在見到BBC中文網記者時，她正在一家零售商店查看物品銷售情況。

「這些（爭議）島嶼是我們（指菲律賓）的，中國要強佔這些島嶼。不過，這都是政府行為，在菲律賓的中國人都十分友好，我的老闆也是中國人。」

「中國有很強大的軍隊，若兩國打仗，中國有許多很好的軍械設備來打敗我們。」

「未來，我不認為中國會與菲律賓合作。」

（責編：尚清）