緬甸對邊界中國民眾死傷「深感難過」

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緬甸對上周五炸彈落入中國邊境導致5人死亡，8人受傷「深感難過」，中國外交部表示，已經通過不同渠道向緬甸提出了嚴正交涉。

中國外交部發言人洪磊在周一（3月16日）的記者會上還透露，緬甸周日派工作組抵達中緬邊境地區，同中方展開聯合調查。

洪磊說：「緬北果敢地區衝突已持續一個多月，對中緬邊境地區和平穩定造成嚴重影響。中方再次敦促衝突有關方面嚴肅對待中方關切，切實保持克制，盡快平息事態，恢復邊境地區正常秩序。」

緬甸軍與果敢反叛力量的武裝衝突自2月爆發後，雙方不斷激戰，報道稱已經有3萬人湧入中國境內。

在周日中國人大會議閉幕日，總理李克強對中國邊民死傷表態說：中方堅決保護人民生命和財產安全。

果斷措施

與總理李克強和外交部發言人的溫和回應相比，外界注意到中國軍方周六更為強硬的表態。

中國媒體報道稱，中央軍委副主席范長龍周六下午與緬甸國防軍總司令敏昂萊緊急通話，並明確要求：「緬軍高層要嚴格管控約束部隊，絕不能再次發生此類事件。否則，中國軍隊將採取堅決果斷措施，保護中國人民生命財產安全。」

范長龍還要求，緬甸要認識到「問題的嚴重性，嚴肅認真對待此事，嚴懲肇事者，向死傷者家屬道歉並賠償，向中方作出交待。

另外中國外交部周六也緊急召集駐華大使，並稱這是緬甸軍方第四次突入中國境內，第三次對中國境內投彈。

中國軍方披露， 中國已派出幾架戰機對抵近中國邊界的緬甸軍機提出警告，對其進行跟蹤、監視、警告和外逼。

中國門戶網站新浪還播出視頻，顯示中國軍隊在中緬邊境雲南臨滄集結。

據雲南當地媒體證實，臨滄市在邊境一線所有村寨的居民屋頂及邊境沿線插上中國國旗，並在邊境一線加強軍警力量。

（撰稿：羅玲 責編：董樂）