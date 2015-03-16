中石油天然氣集團公司總經理廖永遠被查

圖片版權 other Image caption 中紀委網站上被調查的官員接二連三

中國石油天然氣集團公司總經理廖永遠涉嫌「嚴重違紀違法」，目前已經被中共中央紀委調查。

這是最新公布的中國國企負責人被調查的消息，也是繼中國人大周日閉幕後，第二個下馬的國企負責人。

中紀委網站周日（3月15日）宣佈，中國第一汽車集團公司董事長、黨委書記徐建一涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受組織調查。

同一天，中共紀委監察部在周日還發佈消息稱，雲南省委副書記仇和涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受組織調查。

在消息公布當天，雲南當地媒體仍在以頭版報道仇和前一天出席的活動。

中國媒體報道中都突出廖永遠在中石油任職期間與已經下馬的中國國資委主任蔣潔敏的交集。

2013年3月繼蔣潔敏出任國務院國資委主任、黨組副書記後，5月14日，中石油宣佈廖永遠出任總經理。

央企反腐

中石油是今年中共中央巡視組開始反腐巡視的26家央企之一。

這26家央企集中在中國的能源工業、電力工業、電信企業和鋼鐵企業。

在中紀委宣佈廖永遠被調查的消息後，中石油網站上也刊發了這一消息並補充稱，「集團公司目前生產經營運行正常。"

中共在反腐行動中打下了前政治局常委周永康、軍委副主席徐才厚等多名官員後曾表態，要持續保持高壓態勢，「砍樹救林」，重構政治生態。

（撰稿：羅玲 責編：董樂）