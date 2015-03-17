英媒：王岐山即將訪美談反腐獵狐行動

圖片版權 Xinhua Image caption 與習近平不同，王岐山沒有政府頭銜，此次出訪則引發了美國政府哪些官員將正式接待他的尷尬禮節問題。（資料圖）

英國《金融時報》網絡版周二（17日）報道說，中共中央政治局常委、中紀委書記王岐山即將訪問美國，就引渡外逃貪官問題與美方磋商。

報道引述兩個消息來源表示，王岐山美國之行的凖備工作尚未最終敲定。不過，這將是王岐山作為中紀委書記首次出訪。習近平將在今年9月對美國展開國事訪問。

這場反腐運動還包括重新推出一項代號為「獵狐行動」的計劃，追蹤並引渡逃往國外的中共腐敗官員。中國官員稱，與中國未簽訂引渡條約的美國和其他國家，可以採取更多措施幫助他們將逃犯繩之以法。

與習近平不同，王岐山沒有政府頭銜，此次出訪則引發了美國政府哪些官員將正式接待他的尷尬禮節問題。

詹姆斯頓基金會的中國安全專家彼得·馬提斯表示，「如果王岐山在任職中紀委書記期間訪問美國，那麼唯一的理由便是追蹤外逃貪官及其財產。」

他指出，「由於級別不夠高，中國領導人派出國安部部長耿惠昌或者公安部部長郭聲琨，並不能確保中美兩國達成原則性的合作協議。試圖達成政治上的合作協定，就意味必須派出一個美國所敬重的，甚至一定程度上可以信任的人物。」

商討引渡問題

路透社曾報道，中美官員將在8月再次召開會議，商討將外逃到美國的中國貪官遣返的可能性。

美國國務院官員表示，1月底在菲律賓克拉克召開的亞太經合組織反腐敗執法合作網路會議，中美官員曾商討遣返外逃中國貪官的可能性。

中國公安部官員去年曾指出，有超過150名經濟逃犯，不少是貪官，正在美國逍遙法外。

美方表示，中美可以探討通過《聯合國反腐敗公約》以及《聯合國打擊跨國有組織犯罪公約》，來代替引渡協議。

「獵狐」重大進展

中國當局去年展開「獵狐」行動，緝拿外逃經濟犯。據報道，儘管仍有部分國家不願同中國簽署引渡條約。

但過去6個月，「獵狐」行動取得重大進展。警方成功在海外抓獲近700名經濟犯，起回約50億美元贓款。

目前，中國正同被貪官視為避罪天堂的國家進行引渡談判。如果達成協議，成千上萬經濟犯將被押解回國。

中國官方估計，截至2012年，貪官捲走的贓款和資產高達1萬億美元。

（撰稿/責編：路西）

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讀者反饋

反腐好好搞，老美扯淡

郭萬山

王岐山將訪美談【反腐獵狐】行動。多麼嚴肅堂正的任務，真是任重道遠啊！究竟【王岐山】何許人也？相信【必是一個】身家清白，廉潔奉公，全心全意為人民服務的好人、好官、好黨員吧！

孟光, Hong Kong

中國抓外逃經濟犯，如何自圓其說，與抓政敵區分開來？ 若「無官不貪」也成了抓境外「貪官」唯一證據，那如何讓國內外民眾相信中共抓捕的合法性？

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