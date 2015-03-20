香奈兒本周在華減價 中國顧客傾囊搶購

圖片版權 Reuters Image caption 法國名牌香奈兒包袋本周在中國大減價，引發中國顧客傾囊搶購。這是香奈兒在上海的一家專賣店門口。

由於歐元幣值慘跌，法國名牌香奈兒(Chanel)包袋本周在中國大減價，引發中國顧客傾囊搶購。

在中國的商業中心上海和購物天堂香港，香奈兒專賣店門口擠滿了想要第一個衝進商店的顧客。

在崛起的中產階級和貪腐官員推動購物狂潮以來，中國被普遍稱為是全世界最大的奢侈品市場。

但是由於高額進口稅和零售商的大筆加價，所有國外名牌在中國市場的價格都遠高於原價。

上海的一家香奈兒專賣店門口，幾十名等待開門的顧客顯得急不可耐，他們是擔心減價包被別人一搶而空。

20多歲的時髦女郎苗思佳（音譯）就是趕來搶購的，她從昆山趕到上海，就是要買一個限量版金色中號經典女包，減價後只要19,700元。

她告訴法新社記者說，她雖然不工作，但卻是香奈兒專賣店的VIP顧客，一個店員通知她香奈兒減價的消息後，她就從幾十公里外的昆山趕了過來。

香奈兒說，該公司目前正在世界各地調整自己的產品價格，包括部分經典女式包和系列男包，但否認特別降低了在中國的價格，或者提高了歐元區的價格。

根據發佈中國富豪榜的胡潤百富的統計，香奈兒是中國人贈送女性的第二最佳禮品，僅次於蘋果系列，比另一個法國品牌路易威登更受歡迎。

20多歲的白領王蕾（音譯）花5,500元買了一個香奈兒康朋錢包，她十分滿意的說，減價之前這個錢包要7,000元呢。

（編譯：嵇偉/ 責編：董樂）