台灣前外長錢復：李光耀穿梭兩岸為中華民族

圖片版權 Xinhua Image caption 李光耀在回憶錄當中對鄧小平有著極高的評價。

周一（23日）清晨過世的新加坡第一任總理、前資政李光耀曾經在兩岸關係的突破上扮演了相當重要的角色，但是他為何要那麼積極地介入兩岸的事務呢？

台灣前外交部長、與李光耀認識40多年的錢復先生向BBC中文網表示，就他認為，李光耀是出於「中華民族」的關係而來往兩岸之間。

他介紹說，在中國改革開放之初，李光耀認為中共開放了，而台灣在兩岸問題上也轉向彈性務實發展，因此李光耀積極地在兩岸之間穿梭。

但是錢復也表示，就他所知雖然當時中國的領導人鄧小平與李光耀也有相當好的交情，但是鄧小平本身就有對台灣聯絡的渠道，不見得是靠李光耀傳話。

本身利益

李光耀的外交政策被看成是「務實主義」，錢復說，他在兩岸之間折衝，也為新加坡取得好處，以中國為例，最出名的就是蘇州的新加坡工業園區，而台灣方面就是1970年代開始、訓練新加坡軍隊的「星光計劃」。

新加坡在獨立初期建立武裝力量的時候，就曾經請求台灣派出人員協助，台灣也「樂於協助」。

不過，到了台灣前總統李登輝執政之後，李光耀與他的關係就遠不如蔣經國。錢復說，李光耀和蔣經國的關係是「無話不談」，而李光耀訪台的次數則是20餘次，是訪問台灣次數最多的外國領導人。

錢復形容李光耀對兩岸的關係採取所謂的「等距」。新加坡一直到1990年年底才與中國建交，但是先前就算和台灣在經濟、文化、軍事上關係密切，也從未建立正式外交關係。

根據李光耀的自傳的說法，他向來的態度就是在印度尼西亞沒有與中國建交之前，新加坡不會與中國建交，以此避免當時對共產黨有敵意、對華人有疑慮的印度尼西亞蘇哈托政府繼續敵視新加坡。

兩岸之間的所謂突破，新加坡起碼扮演了開路的角色，因為兩岸第一次「破冰」的台灣海基會會長辜正甫與中國海協會主席汪道涵的會談，就是在新加坡舉行。

不過此後，新加坡在兩岸關係上的重要性就大不如前，原本新加坡提議兩岸和新加坡共同出資成立航運公司，也未被接受，李光耀曾經形容這是「非常可惜」的事情。

不支持台灣獨立

李光耀最為中國欣賞的是他深信台灣獨立不會成功，所以他和鄧小平以後的各任中國領導人都有相當不錯的往來。

在台灣這一邊，李光耀的待遇完全不同，李登輝後期，雙邊的關係有明顯惡化的情況，錢復說這是因為「兩位領導人的個性都比較堅強」的緣故。

到了民進黨的陳水扁執政時，雖然時任副總理的現任總理李顯龍突然訪問台灣，但是後來因為新加坡明確不支持台獨，令台灣當時的外長陳唐山以「粗俗」的字眼形容新加坡，似乎關係降到了冰點。

到最近幾年，台灣和新加坡的關係才出現了回暖的跡象，李光耀於2011年再次造訪了台灣，只不過兩岸之間已經建立了正式的溝通與聯絡體制，新加坡在兩岸之間使力、揮灑的空間也已經不復存在了。

（責編：李莉）

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孟光, Hong Kong