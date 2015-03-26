梁振英：符合當地憲法制度就是「真普選」

圖片版權 Reuters Image caption 梁振英指，每個社會只要根據當地憲法制度進行的普選都是真普選。

香港行政長官梁振英周四（3月26日）早上出席香港立法會答問大會時表示，如果香港未來的普選不依照中國人大常委會的決定，只是「鏡中水月」。

梁振英在立法會答問大會上回答民主黨議員黃碧雲提問時說，特區官員充分、全面、如實向中央反映香港各種各樣符合或不符合基本法的政改意見，中央對香港的各種意見都十分清楚。

他說，每個社會的制度和選舉法例不同，若是根據當地憲法制度進行的，每個社會都有「真普選」、都是「真普選」。

質詢

由於不滿梁振英的施政及對爭取普選的態度，過去多次當梁振英出席立法會答問大會時，泛民的立法會議員都會離場抗議。不過，這次會議泛民議員都沒有離場，選擇透過發問質詢跟進政改的進展。

泛民議員之一的黃碧雲質詢，如果根據當地憲法制度進行的選舉都有「真普選」的話，那麼北韓（朝鮮）和中國大陸的是否有「真普選」？

梁振英回應說，只要根據當地法律進行的就是那個地方的普選，而香港是根據《基本法》和中國人大常委會有關決定實行普選。

面對目前政改的僵局，立法會商界自由黨的鐘國斌提問政府會否設立對話平台，聽取社會上對政改不同意見。

梁振英回應稱，政府願意聆聽意見，但必須符合《基本法》和中國人大常委會的決定意見，因為不符合這前提的意見，都只是「鏡中水月」。他指任何人在這關鍵問題上堅持不同看法，對話平台都是作用不大。

他又強調，問題不在於社會上提出的政改建議是溫和、保守或激進，而是有沒有法理基礎、是否符合《基本法》。

他重申公民提名不符合《基本法》，仍堅持提名權不屬於提名委員會，所以沒有對話平台。

政改方案

按照政府的計劃，完成第二輪政改諮詢後，今年四月將發表政改諮詢報告及政改方案內容，梁振英希望爭取在本立法年度完結前，完成表決。

梁振英重申，中國的領導人多次向他表示，中央真心、誠意落實香港普選。

他呼籲議員要重視社會長遠利益多於個人和政黨利益，應視香港五百萬選民投票權大於個人得失，不要讓香港市民失望。

十多名泛民立法會議員在會議開始前在議事廳外舉起黃傘抗議，他們舉起寫有「戰書」的標語，要求梁振英出席電視辯論公開討論2017年的政改；不過梁振英步入進入議事廳時沒有停步理會。

立法會答問大會進行接近一個半小時，反對派人民力量的陳偉業、陳志全，以及社民連的梁國雄在會議廳高聲抗議，有人在議事廳內拋擲道具紙飛機，立法會主席曾鈺成下令驅逐三人，並由保安將三人帶離場。

（撰稿：陳志芬 責編：列爾）

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