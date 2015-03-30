台灣擬大規模軍力展示紀念抗戰勝利

Image caption 台灣在馬英九政府上台之後，八年抗戰的歷史也成為兩岸競逐的一點。

根據台灣媒體報道，台灣軍方計劃在今年7月舉行大規模戰力展示，以紀念抗戰70週年。

報道指出，這次的規模比2011年「中華民國建國一百年」時的展演規模還要大將近一倍。

展示的裝備除了以往經常看到的車輛、導彈等武器之外，今年據稱還有性能提升之後的IDF戰鬥機首次公開露面。

另外台灣的國防部也安排老兵參加組成「紀念梯隊」，但是要視老兵的身體狀況。

自從中國決定今年舉行盛大閱兵儀式以紀念「對日抗戰70勝利70週年」，台灣的馬英九政府便受到了要求爭取話語權的壓力。

馬英九政府說，對日抗戰是在蔣介石領導之下，軍民一同努力、奮鬥，最終得到勝利。

台灣軍方也多次表示，1937到1945年的八年抗戰實際上是國民政府旗下的軍隊為主力，就算後來簽署《中日和約》也是國民政府在台北與日本簽署的。

「對日抗戰是誰領導的？」這個問題迄今仍是兩岸之間所謂的「痛處」，雙方都宣稱這場「民族聖戰」是自己領導下取得最後勝利的。

（撰稿：威克，責編：歐陽成）