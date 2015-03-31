"亞投行朋友圈人氣旺但風險問題並存"

圖片版權 xinhua Image caption 截止到目前為止，亞投行的「朋友圈」已經多達40國以上

星期二（3月31日）是各國申請加入由中國牽頭的亞投行（亞洲基礎建設投資銀行即AIIB）的最後一天。

截止到目前為止，亞投行的「朋友圈」已經多達40國以上。其中大約有30個國家的創始成員國身份已經得到確認，還有十幾個國家的申請在等待批准。

除中國和印度等亞洲國家以外，英國儘管受到美國的極力反對，是西方國家中第一個提出申請加入亞投行的。

亞投行似乎是人氣直升，令美國大跌眼鏡。

據香港媒體報道，美國總統奧巴馬的特使、財長雅各布·盧周一（30日）也抵達中國，與中國國務院副總理汪洋在中南海舉行會談，晚些時候還會晤了中國總理李克強。美國似乎也坐不住了。

這一切都超出中國的意料，特別是英國的加入。

轉折點

英國杜倫大學的張志超博士告訴BBC中文網，英國的加入是亞投行的一個巨大的轉折點，尤其是英國在美國極力的反對下加入。

英國的加入也使亞投行從一個原本可能只局限於亞洲國家的「小項目」變成了一個全球的「大項目」，並推動了歐洲大陸國家例如德國、法國和意大利等國的加入。

總的來說，張志超認為亞投行是中國一個加分的雙贏項目，因為它的基礎較好，中國既考慮到自己的利益，也考慮了周邊國家的需求。

亞投行也是中國參與國際事務和國際經濟建設的一個積極步驟，因為中國的銀行、企業和金融在走向國際化的過程當中也會面臨巨大的競爭。

英美考量

而從英國角度來看，雖然加入亞投行存在一定的風險，但英國希望能夠從長遠利益考慮從中國的經濟崛起和市場中獲利。

張志超認為，中國在實體經濟的投資中更注重德國和法國。而英國相對來說實體經濟比較薄弱。因此，英國也考慮在中國經濟國際化的過程中謀求一個有利的地位。英國具有經營的優勢。

張志超說，美國在短期內是不會加入亞投行的。美國可以以靜制動。而且，美國跟中國打交道的方式非常多。

美國之所以不希望英國等歐洲國家的加入就是擔心，中國挑戰美國在世界上的經濟和金融地位，乃至挑戰現有的國際金融秩序等。

在許多國家紛紛表示加入亞投行之後，美國特使到北京除了就亞投行問題與中國磋商外，還希望就中國的匯率政策等問題與中國交換意見。

圖片版權 xinhua Image caption 亞投行早在2014年就開始籌備

首任行長

就亞投行的總部設置，普遍認為最有可能的地址是在北京。但張志超說，其實總部到底設在北京還是上海還沒有最後敲定。

而人們最關注的另外一個問題則是首任行長將由誰來出任。目前，金立群是最熱門的人選。

其實，亞投行的凖備工作在2014年就已經開始。而金立群則擔當財政部亞投行籌備組組長，同時也是現任亞投行臨時多邊秘書處秘書長。

據信，金立群曾歷任財政部世界銀行司司長、財政部長助理、財政部副部長等職務。

張志超則認為金立群是中共官員中比較少見的人才，具有國際視野。他既有國外的學習經驗和經歷，同時他還精通英語，並掌握一些歐洲語言比如法語等。

張志超認為還有一些諸如歐洲的分部應該放在哪裏？並下設幾個副行長等問題也是人們所關心的。但真正的問題則是在董事會的股權結構上，即投票權上。

此前，據中國媒體報道，金立群曾表示第一大股東的地位不是特權，而是責任。作為一個在國際社會中負責任的大國，中國將遵守國際通行凖則，不會以老大自居，而是平等待人，有事好商量，盡量以達成一致的方式決策，而不是靠投票權決定。

「命運共同體」

中國從2011年就提出了「命運共同體」這個說法。和之前提出的「一帶一路」等項目一樣，亞投行可能也是中國「命運共同體」宏圖大略的一部分。

張志超說，這一概念的提出反映出中國視野的擴展，說明中國在發展自己利益的同時，也想和周邊國家共享。因此有它積極的一面。

然而，中國對亞投行的風險和困難程度很有可能認識不足。他說，現在亞投行搞得如此之大，中國將如何處理各國之間的經濟和外交關係，包括如何處理與美國的關係等都將是棘手的問題。

此外，還有與東北亞之間的關係，特別是朝鮮。朝鮮將來是否會變成東亞的「孤兒」？因此，雖然「命運共同體」有其積極的一面，但其所包含的風險和問題也不會少。張志超擔心，中國可能在這方面凖備不足。

亞投行的法定資本金是1000億美元，初始階段的資本將達500億美元，這其中亞洲國家的佔股將達到約75%，非亞洲國家將佔25%左右。

據悉，2015年4月15日將公布意向創始成員國名單。2015年中將完成亞投行章程談判並簽署。2015年底前正式成立亞投行。

（撰稿：凱露 責編：路西）

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讀者反饋

既然「風險與問題並存」英國真的就不該加入。這樣還害了其他歐美先進發達國家。

Tainin, ROME

毫無疑問我認為 亞投行AllB 將促進亞州乃至世界的繁榮與和平。亞投行AllB總部設在深圳也可行。深圳毗鄰世界金融大都是香港。

威廉

BBC一向對中國撂狠話，這次，對美國很溫和

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