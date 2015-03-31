溫州大媽生活空虛集體吸毒引發熱議

圖片版權 xinhua Image caption 溫州一群50歲左右大媽因涉嫌容留他人吸毒在鹿城法院接受審判。

溫州一群50歲左右大媽因涉嫌容留他人吸毒罪於3月30日在鹿城法院接受審判。

據新華網報道2015年1月8日晚，警方在溫州市一家KTV包廂裏抓獲了16名聚眾吸毒的中年女性和4位男性，同時繳獲了兩袋毒品。

該案件在周一（30日）公開審理後，分別判處三位組織者戴某、孫某和李某一年和四個月的有期徒刑，罰款2000元到5000元人民幣不等。

在法庭上，戴某表示事發當天在酒店幫朋友慶祝完生日後，和幾位友人去了KTV包廂一起吸食一種叫「K粉」的毒品。

報道稱這些大媽們彼此都是多年好友，基本上都是家庭婦女。自2014年4月以來，她們頻繁的聚集在KTV等場所一起吸毒，每次吸毒費用達4000元到5000元人民幣。這些婦女具有一定的經濟實力，其中一些還擁有奔馳跑車。

大媽們在採訪中表示每天生活單調，不是幫子女帶孩子就是打牌或去美容院做保養。吸毒也是為了尋找樂趣，填補生活空白。

大媽們還組建了微信群並取名「爽歪歪」。為了不讓家人知道每次召集聚會都會在微信上用 「開運動會」等字眼來打掩護。

在新浪微博平台，網友對此事件表達了不同的看法。

網友「le難得一樂」評論說，「她們精神空虛，並表示大媽們大可不必聚在一起吸毒，經濟富裕的話可以做一些有意義的事情比如從事慈善活動或者出去旅遊。」

網友「歸去來_y」質疑吸毒是否替代了廣場舞，成為新的老年活動？

也有微博用戶「KDS-外灘老克勒」表示，判決結果太輕，吸毒行為應該嚴懲。

另外，「鑄炮為鐘」認為，這些大媽們缺乏良好的組織領導，建議街道居委會應該多為她們這樣的居民組織一些有意義的活動。

不過，也有網友認為應該多關心老年人的精神世界，鼓勵他們保持年輕心態。

網友「紫色浪漫小白」對這些中年婦女表示同情，「富婆們在家空虛寂寞不找點刺激就找不到平衡點。辛辛苦苦生孩子養家 到頭來丈夫天天不回家，無奈只好吸毒爽歪歪了。』」

同樣的，「沒文化的Part」也表示，「可以理解啊，保持年輕向上的心態確實很難。」

（撰稿：孔馨嬰/責編：路西）

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讀者反饋

當今很多人的文化素質過低，經濟條件又迅速膨脹，無聊起來就去搞黃賭毒。這只是這個國家這個社會在發展轉型中的一個縮影，個人看似偶然而物質的行為卻完全折射了民族現有的精神狀態和實際情況。精神修養完全跟經濟發展脫節了。再者，教堂也被你拆了，網站也被你封了，農村的永遠別想融入城市，連跳個舞聚個會也要事先通報或者遵守你的規則。敢問人還有何自由可言、、、你這不就是逼著百姓去吸毒嗎？是精神空虛？還是人民的精神被你給架空了？

Wolfy

吸毒過後爽爽歪歪，但是等到你上癮了那麼有一百個奔馳也花到光光。

waras, 加拿大多倫多