港視否認交易協議　亞視獲續牌不明朗

圖片版權 BBC World Service Image caption 香港行政長官會同行政會議商議亞視續牌。

香港亞視是否獲得續約可能很快有答案。香港行政長官梁振英會同行政會議周三（4月1日）召開特別會議討論亞視續牌。

據港府消息指出，除非有具體數據顯示亞視具營運能力，將很大可能接納通訊局建議不續牌的決定。

在特別行政會議會決議召開前夕，亞視在周二傍晚的新聞報道指出，大股東黃炳均及主要投資者王征接受香港電視網絡主席王維基的「主要條件」，將亞視控股權轉讓予港視。

亞洲電視促請香港行政長官會同行政會議批准亞視續牌。

不過，香港電視網絡周三（1日）清晨發出澄清公告否認該公司與亞洲電視就可能交易達成協議。

港視在香港交易所發表的公告指出，公司董事會向主席王維基查詢，確認王維基曾經在上星期四(26日) 與王征進行過一次會面，就有關如何協助亞視繼續營運及延續免費電視牌照事宜交換及討論初步想法，但王維基沒有代表其本人或香港電視網絡與任何人士就可能交易，達成任何協議或原則上的約定。

據香港《星島日報》周三報導引述接近行政會議的消息指，行政會議將決定不續牌予亞視。

報道指行政會議於數月前曾收到亞視信件，指亞視於（3月31日）前重組，要求政府此前不就續牌作決定，而政府諮詢海外大律師意見後，決定給予亞視時間，惟直至本周二亞視仍未向行會提交重組及財務管理文件，故政府決定今天召開特別會議決定亞視續牌。

報道又說，行政會議將按照通訊局原有的建議作出考慮。

股價

香港電視（１日）在港股的表現明顯受到消息影響，股價早上曾彈升兩成四，高位曾到每股3.82元，之後回落至3.66元，升幅也有一成九。

香港立法會信息科技界議員莫乃光質疑是否有人借及放一些消息影響某些上市公司的股價圖利，認為香港證監會有需要檢視。

他也表示香港通訊局應該主動調查，如果有電視台投資者利用新聞節目發放消息，意圖影響政府決定，做法不適當。

前香港商務及經濟發展局局長馬時亨認為，由於港視是香港上市公司，亞視大股東發放有關消息，有機會違法，可能構成內幕交易，相信證監會會主動調查。

有58年歷史的亞洲電視已經多次易主，近年接連出現財政困難，並多次拖欠員工薪金，被政府提出檢控。

（撰稿：陳志芬 責編：蕭爾）