圖片版權 BBC CHINESE Image caption 亞視經理人德勤中國公布亞視主要投資者已經與新買家簽署正式條款書。

香港亞視股權有突破性發展，亞視經理人德勤中國公布亞視主要投資者已經與新買家簽署正式條款書，獲續約情況下，一個月內簽署買賣合約。

香港亞洲電視經理人德勤中國華南區主管合伙人黎嘉恩表示，亞視股東黃炳均及主要投資者王征周三早上約11時和一名投資者簽署買賣協議條款書，出售手上五成二亞視股權，一個月內會簽正式買賣合約，但前提是亞視一定要獲得續牌，交易才會完成。

黎嘉恩不透露新買家的名字，但在發佈會的現場，黎嘉恩向在場記者展示的臨時協議書上印有公司標誌是AID，早前入標者之一「 白武士」胡景邵旗下匯友基金，英文亦是AID。

黎嘉恩透露亞視的買家是一家由香港人持有的公司。他希望行政會議給予亞視足夠時間完成交易。

黎嘉恩稱要達成協議不容易，亞視是一家公眾關注的公司，希望政府平衡市民及傳媒的利益。黎嘉恩表示，達成協議的關鍵，在於了解各方不同立場，條款書只有幾頁紙，稍後會再擬定正式買賣協議。

黎嘉恩又表示，周二晚亞視公布有關與香港電視網絡的消息感到奇怪。他指這可能是亞視股東考慮賣股權給香港電視主席王維基，亞視股東一直有與新投資者商討，並非近日才討論，新投資者亦願意買入債務。

特別會議

香港亞視是否獲得續約可能很快有答案。香港行政長官梁振英會同行政會議周三（4月1日）召開特別會議討論亞視續牌。

據港府消息指出，除非有具體數據顯示亞視具營運能力，將很大可能接納通訊局建議不續牌的決定。

在特別行政會議會決議召開前夕，亞視在周二傍晚的新聞報道指出，大股東黃炳均及主要投資者王征接受香港電視網絡主席王維基的「主要條件」，將亞視控股權轉讓予港視。

亞洲電視促請香港行政長官會同行政會議批准亞視續牌。

不過，香港電視網絡周三（1日）清晨發出澄清公告否認該公司與亞洲電視就可能交易達成協議。

（撰稿：陳志芬 責編：蕭爾）