北京報章發文質疑廣東普寧事件真相

圖片版權 WWW.PUNING.GOV.CN Image caption 普寧市人民政府官方網站截圖。

北京《新京報》周六（4日）罕見發表了一篇署名評論文章，要求有關方面調查並公布廣東普寧警民衝突事件的真相。

這篇評論文章的題目是《普寧高鐵站事件的真相是什麼？》，作者是媒體人胡印斌。

有關事件發生在周四（2日）晚上，香港媒體引述網上消息報道，廣東普寧市馬柵村數千名村民抗議村官賤賣土地並侵吞巨額公款，在遭到警方鎮壓後包圍了普寧高鐵站，並與在場的一千多名防暴武警對峙。期間有人衝入高鐵站站台，並造成來往廈門至深圳的高鐵列車一度停駛達半個小時。

而普寧市新聞辦發表通報，承認曾發生衝突，但形容為「少數滋事分子煽動40多名群眾在普寧高鐵站聚集」，並稱警方已經處置了有關事件，並已抓獲了22名滋事人員，社會面基本平穩。

官方解釋「仍顯含糊」

為此，《新京報》的評論文章表示，在事態暫時得以平息、「社會面基本平穩」（官方通報）的背後，似乎也該反思為什麼會發生如此嚴重的群體事件？事件的真相究竟是什麼？

文章指出，從官方的通報可知，去年9月以來，馬柵村一直都不平靜，部分村民多次在村裏遊行集會，還曾3次大規模到普寧市政府集體上訪，直到4月2日，才發生了後果更為嚴重的高鐵站鬧事事件。雖然，當地官方給出的解釋是，村民的問題和訴求正在「積極穩妥化解之中」，但這樣的解釋仍顯含糊，語焉不詳。

文章認為，有必要就村民究竟有什麼不滿，而政府派出的工作又是否解決了問題，還有哪些問題尚未解決等一系列的問題作出回應與披露。

文章指出，這種信息的公開透明，一方面有助於當地村民及時了解政府所做的工作，消弭不滿和戾氣，不被少數人挑動，轉而配合政府做好工作；另一方面，也可以就此接受公眾的評判，村民的訴求是否合理、政府的處置是否公正，不是政府一家說了就算的，而是應該在陽光下晾曬晾曬，任人「品頭論足」一番。

首次出現不同聲音

有關文章也是自有關事件發生之後，由官方控制的中國媒體中首次出現的不同聲音。至今為止，所有媒體都只是引述普寧市新聞辦的通報來報道有關事件。

而有關評論文章也隨即成為新浪評論中最熱門的十大文章之一。

BBC中文網記者還發現，廣東電視台「廣東新聞聯播」節目的官方微博也轉發了《新京報》的這篇評論文章，而且還吸引了一些網友評論。

有網友表示，為敢於質疑的《新京報》讚一個，因為其他媒體都是一邊倒，也不管網民信不信。

（撰稿：李文/責編：楊健）

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