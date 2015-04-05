中國再發墜崖事件 公路安全引關注

Image caption 新華社報道說，浙江墜崖事件已經導致三人死亡。

北京時間4月5日中午12時許，一輛載有17人的客運大巴車在浙江台金高速行使時衝下高速，墜入懸崖。

來自中國媒體的報道稱事發地點旁邊就是水庫，具體傷亡人數正在統計中。

新華社報道說，截至當地時間下午3點半，已經有3人確認死亡。 受傷人員已送往醫院救治。目前事故原因正在調查中。

這是中國兩天內第三起惡性公路交通事故。 一天前，貴州納雍縣客車墜崖事故已致21人遇難； 甘肅康樂縣也發生農用車翻車事故，造成12死5傷。

目前正值中國的清明時節，因此很多人出門掃墓，旅遊。公路安全也成為人們擔憂的問題。

網民表態

有關浙江大巴墜崖的消息傳出後，很多網友在微博上發表看法。大多數網友都以逝者安息來表達哀悼之情。

「_Binb」網友說，一到節假日，就無點安全意識，唉！又破壞多少家庭的幸福，悲催啊

「崔琳5366」表示，回復@我愛看向幸福出發:難道你沒看到有些人被送到醫院了嗎，那我就要為他們祈禱，只要有一線生機，就不能錯過，他們會平安度過的。

名為「_彩雲追月」的網友說，不是飛機就是車禍，唉沒事還是好好在家待著。

「就是個放牛娃」網友指出，開貨車的和大巴還有公交的，要是有法律，應該把他們嚴格限制住，貨車闖紅燈不以為然，大巴竟然開的比小車還快，公交是能衝也的衝，不行也的擠過去，別問我是不是亂說，路上的司機會明白我說的是真是假。

另外「黃三拼」網友則說：開車一定要注意安全啊，那麼多無辜的生命又轉瞬即逝真可惜，所以安全啊一直在強調，開慢點啊。

（編譯：林杉 / 責編：晧宇）