整頓軍紀：台灣軍隊全軍開檢討會

圖片版權 solomon203 Image caption 台灣三軍軍徽

台灣國防部長高廣圻下令周二（7日）全軍「同步異地」舉行軍紀檢討會，並且說要個軍種汰除「不適任」官兵。

台灣陸軍航空隊駕駛員帶領親友違規參觀台灣最新型攻擊直升機爆發的醜聞，涉及範圍越來越廣。

最新的消息說，台灣國防部已經從陸軍司令部接手調查工作，並且將陸軍提出的第二波懲處名單退回重擬。

據稱，此一案件也引起了台灣總統馬英九的「重視」，要求軍方要「嚴正檢討」。

已經移送台灣桃園地檢署偵辦的此一案件，目前發現帶領親友進入營區、登上AH-64E型攻擊直升飛機、拍照上網的勞乃成中校在簽報會客時，未將外籍友人和隨行照料小孩的外佣包括在內。

台灣軍方規定，外籍人士進入軍事基地或營區需要經過國防部的批准，但是這次不但簽報人數不符，還包括外籍人士，嚴重違反規定。

檢察官目前已經將勞乃成以及在營區拍攝之後將相片上傳臉書Facebook的藝人李倩蓉等多人列為被告，並限制出境。

勞乃成本人還被爆出曾經違規將具有連線功能的先進飛行頭盔帶回家中作為萬聖節派對的變裝道具，這一部分也被檢察官並案調查。

但是台灣軍隊除了這次被媒體和網友譏為「阿帕契直升機遊樂園」事件之外，隨後又爆出士兵將其在營區內喝酒打鬧的畫面傳送上網、戰車連連長涉嫌性騷擾。

此外又有媒體報道與勞乃成同一部隊的其他軍官也曾經「招待」親友參觀直升機。

日前因為機械故障而迫降台灣的美國F-18戰鬥攻擊機也爆出被台灣的士兵以手機拍攝相片上傳到網上，台灣國防部說，已經懲處了涉案的士兵。

（撰稿/責編：威克）