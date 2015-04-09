中國指責外國關切南海工程「雙重標凖」

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對於外界關注中國在南海島礁加快填海工程，中國表示這完全是在搞雙重標凖，不公平，不具建設性。

中國外交部發言人華春瑩周四（4月9日）在例行記者會上就「個別國家關注中國建設南海島礁」一事作出回應。

她說，「我們注意到某些國家對個別國家長期以來在非法侵佔的中國南沙島礁上大興土木的行為不聲不響，卻對中方在自己領土上的正常活動說三道四，這完全是在搞雙重標凖，不公平，不具建設性。」

「希望有關方面切實恪守在南海問題上不選邊站隊的承諾，多做有利於地區和平穩定的事。」

衛星圖片

此前，美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）發佈衛星圖片顯示，中國正在與菲律賓有主權爭議的南海島嶼美濟礁加塊填海，建設人工島和海堤結構。

路透社報導指，位於美國華盛頓的CSIS在3月中旬公布一張圖片並表示圖片中顯示了一系列小型人工島嶼，並有新的建築建構和海堤出現。

中國近來在南海海域的一系列行動，包括在中越爭議海域架設鑽井平台，在南沙群島岩礁上開展填海造島作業等，引起周邊國家的強烈關注。

中國此前拒絕了菲律賓、越南和美國就其填海造島工程的外交抗議和指責，並表示「這是屬於中國主權範圍之內的行為」。

（撰稿：友義 責編：董樂）