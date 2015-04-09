香港無身份證少女墜樓 菲籍母親被起訴

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 墮樓少女的菲律賓籍母親（中）在4月9日早上出庭並被正式起訴，其後獲准保釋候審（BBC中文網照片）。

周二在香港淺水灣一處高尚住宅墜樓身亡的少女被查出從未辦理出生和身份證明，其菲律賓籍母親在4月9日早上出庭並被正式起訴，其後獲准保釋候審。

警方發言人指，53歲的菲律賓籍女性加西婭·埃米尼亞·P（Garcia Herminia P）被控一項控逾期居留和一項虐待或疏忽照顧兒童或少年罪，早上由警車押解到香港東區裁判法院出庭，隨後被裁判官判定准許以10萬港元保釋候審。

她的15歲女兒在4月7日在所居住的香港淺水灣一處高樓墜下身亡，警方初步認定死因無可疑，但因死者父母未能提及女兒身份證明，被懷疑疏忽照顧兒童而遭拘捕。

BBC記者劉林（Juliana Liu）在法院現場報導說，埃米尼亞的代表律師麥樂賢（Christopher Morley）表示被告有辯護的空間。

「關於第一條罪，她最終肯定逃不掉，而第二條罪則會有一場激烈的辯護」，麥樂賢說。

死者的父親、58歲的尼克·卡曾斯（Nick Cousins）則被控協助或教唆逾期居留以及對所看管兒童或少年虐待或忽略照顧等罪名，但目前在保釋當中，且未被正式起訴。

劉琳報導說，香港菲律賓人聯會（United Filipinos in HK）秘書長埃曼·維拉努瓦（Eman Villanueva）對二人受到不一樣的指控感到不滿。

「這明擺著是非常歧視性和有偏見的執法」，維拉努瓦說。

4月9日的起訴指，埃米尼亞自1994年某日起至2015年4月7日被捕前均屬逾期逗留。

死者於4月7日凌晨從淺水灣一幢21層高的高尚住宅大樓墮下身亡，她的妹妹曾一度被帶到兒童收容中心逗留，但後來警方為其申請保護令未獲批准，幼女交由父親照顧。

圖片版權 RTHK Image caption 53歲的菲律賓籍女性早上由警車押解到香港東區裁判法院出庭。

卡曾斯是一家跨國保險公司高層，與埃米尼亞沒有法定婚姻關係，但埃米尼亞已在香港逾期居留20年；她與卡曾斯所生的兩個女兒在香港一所私家醫院出生後均沒有辦理出生和身份證明，也沒有正式上學。

麥樂賢表示，兩個女孩在一家教育機構受到了恰當的教育——她們自2008年11月起每周上四個下午的課。

香港法律規定嬰兒在此地出生後需在一年內辦理出生證明，但香港媒體報導說，申請出生證明由父母負責，醫院僅提供諮詢服務，且嬰兒出生的資料只會保存一段時間之後銷毀。

法新社引述警方發言人指，死者可能是由於一些日常生活的困擾而自殺。

（編寫：列爾 責編：蕭爾）

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