民進黨稱其不會挑起兩岸矛盾衝突

圖片版權 CNA Image caption 蔡英文: 不會挑起兩岸矛盾衝突和對立

台灣在野的民進黨稱該黨將維持兩岸現狀且不會挑起矛盾衝突，眼下該黨中國事務部主任正史無前例地獲准進入中國境內訪問。

民進黨在去年底九合一選舉中大舉擴張地方執政版圖後，被認為極可能在明年的總統改選再度執政，該黨對台灣本身定位及如何處理與北京間的關係，一段時間以來受到矚目。

以海基會董事身份隨同海基會董事長林中森等一同訪中的趙天麟，雖然作為首位得到北京獲准入境的民進黨中國事務部主任，但中國國務院台灣辦公室說其此行無關民進黨與中共的交流。

國台辦發言人說趙天麟的到訪其名義與身份是清楚的，與民共交流沒有任何關係，並說只要民進黨不放棄一邊一國的台獨分裂立場，中共不會與其進行黨對黨的交流。

國台辦提到的一邊一國立場隨著前總統陳水扁的卸任在民進黨內多年來已非主流，而已宣佈參選下屆總統的民進黨主席蔡英文，則通過該黨中國事務委員會第二次會議說明其立場。

維持現狀

蔡英文說近來很多人士都在關心民進黨兩岸政策動向，她說各界的關心該黨充份理解，也體認民進黨重返執政在兩岸關係上必須承擔的責任。

她說民進黨有信心可以處理好兩岸關係避免意外，更不會挑起兩岸矛盾衝突和對立，她並說該黨處理兩岸關係的基本原則就是維持兩岸現狀。

蔡英文並說美國政府對台海局勢的關注，她充份理解並嚴肅面對，也樂於就重返執政後將如何處理兩岸問題與美方充份意見交換。

美國在台協會前官員施藍旗上個月在華府的一場座談上，批評蔡英文上次競選總統時到美國訪問時只提出其中國政策的程序而不談具體內容令人失望。

施藍旗當時在座談會上並說,她預計美國政府正在且將利用機會私下對民進黨施壓，希望其提出一個縮短兩岸分歧，同時顧及美國及國際關切的中國政策。

雖然台灣近幾年的民調顯示人們對台灣人身份認同達到新高，且太陽花運動許多年輕人表達出台灣獨立呼聲，但近期民進黨內的一些主張則與此一呼聲相背。

其中之一是該黨曾任海基會董事長的洪其昌，他說面對明年大選，希望民進黨能表述其執政後不追求台灣法理獨立。

(責編：董樂)