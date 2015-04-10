官方回應袁隆平水稻絕產爭議：天氣原因

圖片版權 china internet Image caption 中國著名水稻專家袁隆平曾獲頒法蘭西共和國農業成就勛章

安徽當局對萬畝「隆平稻種」減產絕收的報道做出回應稱，去年低溫陰雨的天氣，導致超級稻大面積感染稻瘟病。

受災農民質疑種子生產企業袁隆平農業高科技股份有限公司（隆平高科）涉嫌虛假宣傳、隱瞞品種缺陷。

根據安徽省種子管理總站的調查結果顯示，2014年10月，安徽蚌埠、安慶、合肥、滁州、馬鞍山、淮南等六市種植的「兩優0293」發生大面積減產、絕收，受災面積超過萬畝。

這一水稻是由知名農學家袁隆平開發，由隆平高科負責宣傳銷售。

隆平高科是由湖南省農業科學院、湖南雜交水稻研究中心、袁隆平院士等發起，以科研單位為依托的農業高科技股份有限公司。

官方回應：天氣原因

安徽省農委強調在進行多次工作調研後發現，「各個品種抗性不一樣，有的品種高抗，有的是中抗，有的不抗。」

安徽省種子管理總站在做過一系列調查後證實，隆平高科確有內外標籤不一致，同時「存在『抗性更優、穩產高產』等與品種審定公告不相符的宣傳內容」。

另有專家介紹，去年安徽出現了歷史罕見的稻瘟病高發期：適溫（25-28攝氏度）、高濕。對稻瘟病具高感性的「兩優0293」，在防治不得力、本身又存在稻瘟病高感缺陷的雙重因素下，導致了事故發生。

安徽農委還介紹說，他們已經將隆平高科的工作人員請到安徽，經過多次協調，但由於雙方對賠償標凖的「期望值」不一樣，事情還沒有談成。

此外，安徽農委還強調說，說「賠償」不太凖確，應該講是「補償」。

但隆平高科稱，「兩優0293」產品包裝符合種子標籤標凖相關要求。「外標注稻瘟病抗性5、6級，就是告訴大家此品種稻瘟病抗性差」，並不存在虛假宣傳。

受災農民：虛假宣傳

去年十月，安徽有農民發現，其種植的超級稻二期主推品種「兩優0293」有些「不對勁」。

「 剛灌漿的稻子，該由青色變成喜人的金黃色，結果卻慢慢變成了灰白色。十天後，灰白色的稻子全都耷拉了腦袋，死了。」

媒體報道稱，自2008年以來，安徽每年都會進行「兩優0293」產品推廣會。

隆平高科的業務員和種子經銷商宣傳稱，「兩優0293」適應性廣，高產栽培可達900公斤以上。

當地農民發現，第一年種植後，一畝地只需七八兩種子，產量比過去的雜交稻品種漲了50公斤，達到每畝550公斤。但之後幾年產量有所回落，一畝地需要1斤多種子，但產量還算穩定。

但在去年十月，安徽一縣城種植的該品種八千多畝地全都變了顏色。500公斤的產量變成了50公斤，甚至顆粒無收。

有農民後來發現，在「兩優0293」外包裝袋上明確標注「抗性：稻瘟病平均5.6級」，這在稻瘟病抗性分級標凖中表示，發病率不到25%。

但撕開包裝袋後發現，混雜在種子中的一張白色紙片顯示，在抗性5.6級之後，多了四個字：「最高9級」。這意味著，發病率超過50%，甚至達到100%。

因為內外包裝不一致，受災農民認為隆平高科涉嫌虛假宣傳、刻意隱瞞品種缺陷，才招致了重大損失。

不少受災農民因為還不了債，過年都躲了出去。

爭議背後

有媒體稱，這場爭議讓多年來的袁隆平神話遭遇到了挑戰，引發農業界對「重產量不重質量」的反思。

1996年，中國農業部啟動了「中國超級稻育種計劃」，由袁隆平牽頭，中國數十家科研機構聯合協作。

2000年，超級雜交水稻百畝示範片畝產達700公斤；2004年達800公斤；2011年達到畝產900公斤。2014年，平均畝產達到了1026.7公斤，創造了最新的水稻畝產世界紀錄。

但據2014年國家統計局發佈的《中國統計年鑒》數據顯示，2013年中國實際水稻平均畝產為447.7公斤。

專家稱，之所以與實驗水平相差甚遠，是因為超級稻的高產需要各種因素共同起作用。

但也有觀點認為，預防稻瘟病是世界性難題。稻瘟病是水稻領域的「癌症」，雖然當前各國科學家都在致力於對稻瘟病的研究，但並未獲得根本性的解決方法。

因此，有專家認為，出現減產僅僅是單個品種因素，並不能代表所有超級稻品種種群。

（撰稿：邢翀 / 責編：董樂）