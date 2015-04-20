山西大同煤礦設法營救24名被困礦工

圖片版權 XINHUA Image caption 救援人員目前無法判定透水水量。

中國山西一處煤礦發生透水事故，24名礦工被困井下，救援人員正設法與礦工取得聯繫。

遇事煤礦為山西大同姜家灣煤礦。官方新華社星期一（4月20日）報道，事發於星期天（19日）18時50分（格林尼治標凖時間10時50分），當時有247人當班，其中223人安全升井逃生。

報道說，發生透水的地點距離地面垂直距離約200米，透水湧出量目前難以估計。救援人員正同時採取抽水和打孔兩種方式營救被困礦工。

在這起煤礦事故發生前不久，中國國家安全監管總局曾公布，中國已連續24個月沒有發生特別重大的煤礦事故。

國家安監總局局長楊棟樑在3月30日召開的安全警示教育視頻會議上稱，最長安全時段來之不易，不是撞大運、靠僥倖，是辛勤有效地工作幹出來的。

楊棟樑在會議上提出，煤礦安全依然是重中之重，要求相關人員「越是風平浪靜，越要如履薄冰」，「強化紅線意識，堅守發展不以犧牲生命為代價作為一條不可逾越的紅線，不要帶血的GDP，不要帶血的煤，進一步深化措施落實，推動全國更多煤礦實現『零死亡』的目標，實現煤礦安全生產根本好轉」。

「突發透水」

發生事故的姜家灣煤礦屬大同煤礦集團（同煤集團）地煤公司所有，為生產礦井，年生產能力90萬噸。

姜家灣煤礦位於大同市西部的姜家灣村，距離大同市區20公里；距離世界文化遺產雲崗石窟約7公里。

綜合官方媒體報道，事發時，姜家灣煤礦綜採一隊8446工作面從採空區湧出大量積水，將8446工作面局部及其相鄰區域局部淹沒。據初步判斷，是上層採空區積水所致。

同煤集團姜家灣煤礦經營管理部一名姓張的職員對中國中央人民廣播電台說：「突發來水，自然的突發來水，就是工作面突發來水，採空區來水。現在正在排水，井下現在正在架設水泵，排水著呢，往上排水著呢。」

新華社的報道指出，同煤集團擁有「國家級礦山救護隊」，目前救援人員正利用四台水泵抽水，同時從地面向透水點打排水孔和救援孔。

報道還說，在2010年山西王家嶺礦透水事故救援中，從地面打孔成為較有效的救援方式。當時在抽水救援進展不順的情況下，救援人員從地面向透水點實施打孔後，獲得了被困人員的信息。

目前未知執法部門有否對這次事故採取任何查處行動。

圖片版權 BBC World Service

（撰稿／責編：葉靖斯）

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