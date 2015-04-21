4名律師在湖南衡陽出庭辯護前遭人毆打

圖片版權 Boxun Image caption 4名律師在湖南衡陽市中級人民法院門外遭人毆打

周二（21日）上午，凖備為周方毅等45人「涉黑案」出庭辯護的4名律師在湖南衡陽市中級人民法院門外遭人毆打，有關案件也被迫重新定期開庭。

其中一名被打的律師張磊對BBC中文網透露，他當時看到劉金濱律師被打，故拿出手機拍照，結果也被打。此外，另一名辯護律師王甫也在現場被打，而王甫律師的助理楊劍雄律師因為用手機拍照也遭人毆打。

衡陽市中級人民法院透過官方微博證實了有關律師被打的消息，並稱涉嫌打人的兇手身份待查，而《鳳凰網》引述衡陽市中級人民法院新聞宣傳科工作人員表示，沒有法院人員參與打人事件。

不過，據張磊表示，在現場發生打人事件時，發現一個人在現場拍攝錄像，而此人被認出是在法院審理有關案件時一直負責筆錄的工作人員。

此外，有未經的報道稱，毆打律師的是「涉黑案」受害者家屬。對此，張磊對BBC中文網表示，有人認出其中一名打人的兇手是有關案件受害人之一，但其餘行兇者說話的口音並非來自受害者的地方。

張磊還質疑說，平時在法院門口都會停靠一輛警車，但唯獨發生打人事件當天，法院門外沒有出現警車的蹤跡。另外，周二（21日），其中一名案件受害人稱法院通知他出庭作證，但法院則否認發出這樣的通知。

衡陽中級人民法院的官方微博則表示，當地公安機關已在調查有關事件，而張磊也表示，被打的律師已經向警方報案，目前仍等待有關方面的調查結果。

而包括新華網事在內的中國各大媒體也紛紛報道了這起多名律師被打事件。

「涉黑案件」

有關周方毅等45人「涉黑案」自今年3月25日起在衡陽市中級人民法院審理。

而衡陽市公安局在2012年12月5日舉行新聞發佈會，宣佈偵破有關案件。據衡陽公安局表示，涉案的「黑幫團伙」的組織者是周梓奇、周躍飛、周躍鵬三兄弟及周家的姑爺蔣方林，而骨幹成員有周氏兄弟的表弟謝滿成、周梓奇的兒子周方儀、周氏兄弟的侄兒周方毅及穀任冬、蔣榮華、付忠群、周武文、周友根、曹華古等人，這些人手下分別又有不少『小弟』、『馬仔』共計一百多人。

官方還聲稱，該組織持有槍支數十支和大量刀具，並涉及命案13起，故意傷害致人輕傷以上達30餘人，其中已查實造成他人死亡4人，重傷7人，輕傷10。此外，該組織還被指在永興、耒陽交界的煤礦資源豐盛區，通過打砸、干擾、破壞等非法手段強奪8個煤礦。

公開筆戰

不過，參與此案辯護的9名律師今年4月12日曾向中共湖南省委及省委書記徐守聖聯合發表了一封公開信，指有關公安機關在案件偵查階段就通過媒體渲染有關「周氏家族」的所謂種種罪惡，進行「媒體審判」，而且有關警方人員還對有關被告進行了「大面積的刑訊逼供」，要求湖南省委責成有關方面進行調查和檢討。

不過，衡陽市政府新聞辦在4月15日也就有關律師的公開信發表了回復，堅稱衡陽市公安局在2012年12月25日只是「根據該團伙大量的犯罪事實公布了周氏家族涉嫌犯罪的部分案情」，並反過來批評有關律師利用輿論炒作來給案件審判施壓，製造「輿論審判」。

為此，之前聯名發表公開信的7名律師又在4月20日發表聲明，表示對衡陽市政府新聞辦的回復表示失望，並要求立即收回有關回復並就作出該回復之失當之行為向公眾公開致歉。

（撰稿：李文/責編：路西）

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