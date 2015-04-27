北京鬧市集體喝農藥事件6名參與者被捕

Image caption 王府井大街是北京市中心最繁華的商業大街

北京市公安局官方微博「平安北京」周一（27日）宣佈，日前在北京市中心王府井參與集體喝農藥事件的其中6名「滋事者」已經被捕。

有關微博透露，經公安機關調查取證後，北京市朝陽區檢察院已經批准以「尋釁滋事罪」逮捕這6個人，

事件發生在今年4月4日（周六）上午大約11點所有，當時北京市中心王府井步行街突然有30餘人躺在地上，而且現場發現裝有農藥的藥瓶。不過，有關人員經過救治後沒有生命危險。

北京公安局的官方微博事後曾披露，上述人員系黑龍江省綏芬河市個體出租車司機，到北京反映出租車續租及換車等個人訴求，並稱北京公安局正協調黑龍江省有關部門對此事進行調查。

一直以來，中國各地都有不少人士因為各種問題得不到地方政府的解決而到北京「上訪」，希望通過中央政府來解決問題，尤其在每年舉行「兩會（人大、政協會議）」期間，到北京上訪的外地人士比平時更多。

根據網上資料顯示，綏芬河市是位於黑龍江省東南部的一個邊境山城，東邊與俄羅斯濱海邊疆區接壤，人口只有大約6萬人左右。

綏芬河市原本是牡丹江市轄下的一個縣級市，但在2011年被列為黑龍江「省直管」試點市，並在2013年獲國務院批准成為中國境內首個俄羅斯貨幣盧布使用試點市，也是自1949年以來，中國官方首次允許外幣在中國內地合法使用。

（撰稿：李文/責編：橫路）