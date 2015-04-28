解決霧霾 中國加快成品油質量升級

圖片版權 AP Image caption 人們希望中國成品油質量加快升級將從一定程度解決很多城市的霧霾問題。

中國國務院周二（4月28日）決定加快成品油質量升級措施。

措施具體在三個方面：一是將2016年1月起供應國五標凖車用汽柴油的區域，從原定的京津冀、長三角、珠三角等區域內重點城市擴大到整個東部地區11個省市全境。

二是將全國供應國五標凖車用汽柴油的時間由原定的2018年1月，提前至2017年1月。

三是增加高標凖普通柴油供應，分別從2017年7月和2018年1月起，在全國全面供應國四、國五標凖普通柴油。

這些措施屬於「成品油質量升級國家專項行動」，目的旨在適應日益嚴格的排放標凖，是「改善環境、治理霧霾等污染、促進綠色發展、增添民生福祉的重要舉措，也有利於擴大投資、促進企業技術改造和消費需求。」

為實現以上措施，中國煉油企業將增加技改投資約680億元。

中國官方新華社引述專家分析稱，擴大提前供應國五標凖車用汽柴油的區域，並將全國執行時間提前一年，主要是因為霧霾等環境問題愈發得到公眾關注，社會對油品質量升級的訴求越來越強烈。

與國四標凖相比，國五標凖中硫含量從不大於50ppm大幅降低為不大於10ppm。據中國國家標凖委測算，僅國五汽油標凖實施後將大幅減少車輛污染物排放量，預計在用車每年可減排氮氧化物約30萬噸，新車5年累計可減排氮氧化物約9萬噸。

國五標凖中的硫含量與歐盟V標凖類似，車用油的硫含量由50ppm下降到10ppm。

中國的霧霾問題長期以來成為公眾最關心的環境問題之一，今年2月底，中國知名電視主持人柴靜製作的紀錄片《柴靜霧霾調查：穹頂之下》更是讓霧霾成為人人熱議的話題。

有測試表明，一些城市空氣中PM2.5的兩成左右來自機動車尾氣。

中國環境保護部總工程師萬本太曾表示，經過清華、北大等研究機構等評估，汽車排放的尾氣是北京霧霾產生的第一因素。

人們希望中國成品油質量加快升級將從一定程度解決很多城市中的霧霾問題。

（撰稿/責編：羅玲）